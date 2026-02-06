#Казахстан в сравнении
Финансы

Казахстану далеко до Швейцарии: сколько на самом деле должны наши граждане по кредитам

блондинка с долларами , фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2026 11:19 Фото: freepik
Международный валютный фонд опубликовал данные по закредитованности домохозяйств (требованиям к домохозяйствам) в разных странах. Результаты могут удивить: чем богаче страна, тем больше должны ее жители. Где в списке находится Казахстан со всеми кредитами и рассрочками, выяснял Zakon.kz.

Что скрывается за фразой "требования к домохозяйствам"

Прежде чем переходить к рейтингам, стоит прояснить терминологию, которая часто пугает в финансовых отчетах. Фраза "требования к домохозяйствам" простыми словами означает общую задолженность населения перед банками.

Для банков выданные населению кредиты являются активом и правом требовать возврата средств, поэтому в официальной статистике их называют "требованиями". По сути, в этом слове "зашиты" все наши ипотеки, автокредиты, бесконечные рассрочки в магазинах и долги по кредитным картам. В Казахстане требования к домохозяйствам сегодня составляют 27,8 триллиона тенге.

Богатые тоже плачут (и платят)

Если посмотреть на статистику МВФ, в глаза бросается парадокс: лидерами по долгам являются самые благополучные страны.

  • 1 место – Швейцария: долг домохозяйств составляет рекордные 125,4% от ВВП.
  • 2 место – Австралия: жители должны банкам 112,1% от всей экономики страны.
  • 3 место – Канада: показатель пробил отметку в 100,1%.

В топ-10 также вошли Нидерланды, Норвегия и Южная Корея. Почему так? Дело в доступности ипотеки. В этих странах ставки десятилетиями держались на околонулевом уровне.

Люди спокойно берут огромные суммы на покупку домов, зная, что переплата будет минимальной. Высокий долг там обеспечен ликвидной недвижимостью.

Где находится Казахстан: расчеты и реальность

МВФ традиционно приводит топ-35 "стран-должников", его замыкает Италия с показателем 36,1%. Казахстана в этом топе нет, и вот почему: наш уровень закредитованности по отношению к размеру экономики все еще считается низким. Согласно данным МФВ, уровень долга домохозяйств в Казахстане составляет примерно 17,5% от ВВП.

С таким показателем Казахстан находится далеко за пределами топ-35. Мы располагаемся рядом с такими государствами, как:

  • Индонезия (~17%);
  • Саудовская Аравия (~18-20%, если не считать корпоративный сектор);
  • Мексика (~16-17%).

Даже в соседней России этот показатель выше (около 21-22%), не говоря уже о Китае, где он превышает 61%.

Фото: Zakon.kz

Почему у нас цифры низкие, а платить тяжело?

Кажется, что повод для радости есть: мы не перегружены долгами так, как швейцарцы. Однако эксперты предупреждают, что "дьявол кроется в деталях": структура нашего долга кардинально отличается от западной.

  1. Потребительский перекос: в Швейцарии (или Канаде) львиная доля долга – это ипотека (длинные деньги под низкий процент). В Казахстане же огромную часть занимают потребительские кредиты на технику, ремонт и тои. Это "короткие" и очень дорогие деньги.
  2. Стоимость обслуживания: иметь долг в 100% ВВП под 2% годовых – это не страшно. Иметь долг даже в 20% ВВП, но под 18-25% годовых (реальная ставка по потребкредитам) – это серьезная нагрузка на кошелек.

Одним словом, в Казахстане нет "кредитного пузыря" национального масштаба. Мы пока не доросли до уровня Швейцарии даже по уровню долгов. Однако для конкретной казахстанской семьи долговая нагрузка ощущается острее из-за высоких процентных ставок и инфляции.

Андрей Зубов
Андрей Зубов
