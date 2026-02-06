Потепление до +15°С, сильные снегопады и ливни накроют Казахстан в выходные

Специалисты РГП "Казгидромет" сегодня, 6 февраля 2026 года, предоставили прогноз погоды по Казахстану на предстоящие субботу, воскресенье и понедельник, сообщает Zakon.kz.

Как следует из прогноза на 7-9 февраля:

"Из-за быстрой смены барических образований погода на территории Казахстана в ближайшие дни продолжает оставаться неустойчивой. Практически по всей республике ожидаются осадки в виде дождя и снега, метель, усиление ветра, гололедные явления. В начале периода на востоке, в конце периода на западе Казахстана ожидается сильный снег. На юге республики весь период ожидаются сильные осадки (дождь, снег)".

По данным метеорологов, в температурном фоне ожидается повышение:

на западе ночью от -13-23°С до 0-10°С , днем от -3-12°С до -10+2°С ,

, днем , на северо-западе ночью от -17-28°С до -3-13°С , днем от -10-20°С до 0-8°С ,

, днем , на севере ночью от -18-28°С до -5-15°С , днем от -13-21°С до -10+1°С ,

, днем , на юге ночью от -3-18°С до -5+8°С, днем от -13+5°С до +5+15°С.

"На востоке ожидается колебание ночью от 0-12°С до -10-20°С, днем от 0-10°С до -7-15°С. На юго-востоке понижение от 0-13°С до -2-16°С, днем повышение от 0-13°С до -5+8°С", – добавили синоптики.

Ранее синоптики объявили штормовые предупреждения практически по всему Казахстану на 6, 7 и 8 февраля 2026 года из-за резкого похолодания и сильных осадков. В связи с этим со срочным предупреждением к гражданам обратились в МЧС РК.