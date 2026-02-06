Биткоин подешевел на 6,5 миллиона тенге

Крупнейшая криптовалюта мира переживает острый кризис, похожий на обвал. По состоянию на 6 февраля 2026 года, курс биткоина опускался до уровня 65 000 долларов, полностью нивелировав весь прирост, достигнутый с момента избрания Дональда Трампа на второй срок, сообщает Zakon.kz.

Расчет потерь

Для казахстанских инвесторов ситуация выглядит особенно тревожной. Согласно рыночным данным, всего за 48 часов стоимость одной монеты в национальной валюте сократилась на внушительную сумму.

Если 4 февраля 2026 года биткоин торговался по 38 304 035 тенге, то к утру пятницы его цена зафиксировалась на отметке 31 718 822 тенге. Потери составили 6 585 213 тенге.

Причины обрушения: маржин-коллы и стоп-сигналы

Основным фактором резкого падения стала массовая ликвидация длинных позиций. Срабатывание автоматических стоп-сигналов и маржин-коллов ускорило процесс продажи активов. По данным аналитиков Coinglass, за последние сутки объем ликвидаций превысил 1 миллиард долларов, из которых около 980 миллионов долларов пришлось на убытки от "бычьих" ставок с кредитным плечом.

Как сообщает Investing со ссылкой на Bloomberg, криптовалюты падают синхронно с акциями технологических компаний США. Настроения инвесторов ухудшились на фоне общей усталости рынка и наблюдатели не видят особого желания предпринимать какие-либо действия на текущих уровнях.

Политический фактор и позиция властей США

Несмотря на предвыборные обещания Дональда Трампа сделать США "мировой криптостолицей", реальные назначения в финансовом блоке охладили пыл инвесторов. Кандидатура Кевина Уорша на пост главы ФРС указывает на возможный переход к более жесткой денежно-кредитной политике.

Параллельно с этим Минфин США заняло жесткую позицию. Как отмечают эксперты, глава ведомства Скотт Бессент настроен крайне жестко. В выступлении перед Комитетом по финансовым услугам он подчеркнул: никакой государственной помощи криптоиндустрии в случае серьезного краха не последует. Власти не намерены использовать госсредства для стабилизации цифровых активов, считая, что это создаст ложные ожидания у участников рынка.

Где находится "дно"?

Большинство мнений таково: падение еще не завершено. Трейдеры на платформе Kalshi оценивают вероятность падения курса ниже 60 000 долларов в ближайшее время как 75%. Известный трейдер Питер Брандт полагает: курс может опуститься до отметки 58 000 долларов. Более оптимистичный Пол Лейбовиц считает, что уровень в 60 000 долларов станет "стальным полом", так как масштабные владения институциональных инвесторов не позволят активу обесцениться до нуля.

Фото: Zakon.kz

Что такое стоп-сигналы и маржин-колы?

Криптовалютный рынок часто кажется сложным из-за обилия специфических терминов. Давайте разберем "на пальцах", почему технические механизмы бирж могут превратить обычное падение в настоящую катастрофу и как на этом фоне работает рынок прогнозов.

Стоп-сигналы (Stop–Loss): страховка, которая создает лавину

Представьте, что вы купили биткоин за 70 000 долларов, но очень боитесь потерять деньги. Вы даете бирже команду: "Если цена упадет до 65 000 долларов, немедленно продавай мой биткоин, чтобы я не потерял еще больше". Это и есть стоп-сигнал.

Проблема в том, что тысячи трейдеров ставят такие "страховки" на одних и тех же уровнях. Когда цена биткоина касается отметки в 65 000 долларов:

система одновременно выбрасывает на рынок тысячи заявок на продажу;

из-за огромного количества продавцов цена падает еще ниже;

это задевает новые стоп-сигналы (например, на уровне 64 000 долларов), и все повторяется.

В итоге получается эффект домино: автоматика продает активы быстрее, чем люди успевают осознать происходящее.

Маржин-коллы (Margin Calls): когда долги тянут на дно

Многие трейдеры играют "на широкую ногу", используя кредитное плечо. Это значит, что они покупают биткоины на чужие (заемные) деньги. Например, у трейдера есть 10 000 долларов, но он занимает у биржи еще 90 000 долларов, чтобы купить биткоины на 100 000 долларов.

Маржин-колл – это ситуация, когда брокер или биржа видят, что цена биткоина падает, и ваших собственных 10 000 долларов уже не хватает, чтобы покрыть возможные убытки по займу.

В этот момент происходит следующее:

биржа требует срочно внести еще деньги на счет (это и есть "звонок" или call).

если денег нет: биржа принудительно и моментально продает ваши биткоины, чтобы вернуть свои 90 000 долларов.

Когда за сутки ликвидируют позиции на 1 миллиард долларов, как это произошло 6 февраля, это означает, что тысячи трейдеров были выброшены с рынка принудительно. Их активы продавались по любым ценам, что и обрушило курс.

Перефразируя слова легендарного инвестора Сета Клармана, можно сказать:

"Крипторынок в такие моменты напоминает переполненный кинотеатр, в котором кто-то крикнул "пожар": все бросаются к узкому выходу (продаже), затаптывая друг друга и сбивая цену до абсурда".

Что такое "тотализатор для умных" Kalshi?

Kalshi – это американская биржа, где люди торгуют не самими активами (биткоинами или акциями), а "контрактами на события".

Простыми словами, это легальный рынок предсказаний. Люди делают ставки на вопросы вроде:

Упадет ли биткоин ниже 60 000 долларов до конца года?

Поднимет ли ФРС ставку в марте?

Если вы считаете, что биткоин упадет, вы покупаете контракт "Да". Если событие происходит, вы получаете выплату.

Мы упомянули Kalshi как "барометр настроений": если 75% участников рынка ставят свои реальные деньги, например, на падение биткоина ниже 60 000 долларов, значит, профессиональные игроки крайне пессимистичны.

Ранее мы сообщили, что на портале "Открытые НПА" до 16 февраля 2026 года находится проект АРРФР РК о правилах регистрации сделок с цифровыми финансовыми активами.