Ураганный ветер, сильный снег и мороз: к чему готовиться жителям Казахстана 7 февраля

Казахстанцам рассказали о погоде на субботу, 7 февраля 2026 года. По данным синоптиков РГП "Казгидромет", на большей части страны сохранится нестабильная погода из-за активного южного циклона и фронтальных атмосферных систем, сообщает Zakon.kz.

Cогласно релизу метеорологов, на востоке Казахстана ожидается сильный снег. Что касается юго-востоке страны, то там в горных районах прогнозируют дождь со снегом.

"Лишь на западе и северо-западе республики по влиянием отрога антициклона возможна погода без осадков". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также отмечено, что весь Казахстан накроют усиление ветра с метелью, туманы, гололедные явления.

Есть сведения и о надвигающемся урагане.

"На юго-западе, в горных районах Жамбылской области, на горных перевалах Туркестанской области, в центре области Абай, в районе Алакольских озер области Жетысу временами ожидается ветер 30 метров в секунду и более". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, жителям на северо-востоке Мангистауской области стоит готовиться к сильному морозу.

Сегодня, 6 февраля 2026 года, на город Жанатас в Жамбылской области уже обрушился сильнейший ветер, порывы которого достигали более 32 метров в секунду. Из-за разбушевавшейся природной стихии в Сарысуском районе объявлена чрезвычайная ситуация.