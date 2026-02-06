Ураганный ветер, сильный снег и мороз: к чему готовиться жителям Казахстана 7 февраля
Казахстанцам рассказали о погоде на субботу, 7 февраля 2026 года. По данным синоптиков РГП "Казгидромет", на большей части страны сохранится нестабильная погода из-за активного южного циклона и фронтальных атмосферных систем, сообщает Zakon.kz.
Cогласно релизу метеорологов, на востоке Казахстана ожидается сильный снег. Что касается юго-востоке страны, то там в горных районах прогнозируют дождь со снегом.
"Лишь на западе и северо-западе республики по влиянием отрога антициклона возможна погода без осадков".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Также отмечено, что весь Казахстан накроют усиление ветра с метелью, туманы, гололедные явления.
Есть сведения и о надвигающемся урагане.
"На юго-западе, в горных районах Жамбылской области, на горных перевалах Туркестанской области, в центре области Абай, в районе Алакольских озер области Жетысу временами ожидается ветер 30 метров в секунду и более".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Кроме того, жителям на северо-востоке Мангистауской области стоит готовиться к сильному морозу.
Сегодня, 6 февраля 2026 года, на город Жанатас в Жамбылской области уже обрушился сильнейший ветер, порывы которого достигали более 32 метров в секунду. Из-за разбушевавшейся природной стихии в Сарысуском районе объявлена чрезвычайная ситуация.
