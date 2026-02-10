Вычеты по ИПН для работников с инвалидностью: механизм применения в 2026 году

С 2026 года для всех организаций, трудоустраивающих лиц с инвалидностью, установлены равные условия по применению налоговых льгот в части корпоративного подоходного налога, в частности, применяется единая доля фонда оплаты труда работников с инвалидностью в размере 51%, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в Комитете госдоходов, ранее действовавшая норма о доле 35% для специализированных организаций, в которых работают лица с инвалидностью по потере слуха, речи, зрения, исключена.

Принятая норма устраняет избирательный подход к налогоплательщикам и расширяет возможности для занятости лиц с инвалидностью вне зависимости от организационно-правовой формы работодателя. При этом льготы по индивидуальному подоходному налогу для самих работников с инвалидностью сохранены в полном объеме.

Основная цель нормы – стимулировать работодателей к созданию и сохранению рабочих мест.

Кроме того, введена норма, предусматривающая дифференциацию социальных налоговых вычетов по ИПН в зависимости от группы инвалидности.

Если ранее общий порог вычетов для работающих лиц с инвалидностью составлял 882 МРП, то теперь эта величина сохранена только для лиц с инвалидностью III группы. Для работников с инвалидностью I и II групп размер вычетов увеличен до 5000 МРП.