Доллар по 492 тенге: финансисты Казахстана сделали прогноз на три года

Инфляция в 6%, базовая ставка в 10%, баррель нефти по 80 долларов, рост ВВП не выше 5% в 2026 году. Такие результаты показал очередной макроэкономический опрос экспертного сообщества, проводимый Национальным банком Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Ключевыми параметрами опроса, как всегда, стали цена на нефть марки Brent, рост экономики Казахстана, инфляция, базовая ставка, экспорт и импорт товаров и услуг, а также курс национальной валюты.

Итак, главное. В отношении темпов роста экономики РК ожидания экспертов ухудшились. Они прогнозируют в 2024 году рост до 4,0% (ранее – 4,1%) и в 2026 году рост в 4,4% (ранее — 4,5%). На 2025 год по-прежнему ожидается рост на уровне 5,0%.

Также респонденты считают, что цена на нефть марки Brent в 2024 году сложится на уровне 83,5 долларов за баррель (ранее – 83,7 доллара), а в 2025 и 2026 годах — 80,0 долларов за баррель.

Инфляцию в 2024 и 2026 годах эксперты ожидают на уровне 8,0% и 6,0%. Прогноз на 2025 год незначительно ухудшен с 6,8% до 6,9%.

Прогнозы по курсу доллара и тенге также пересмотрены в сторону ослабления. В 2025 году прогноз изменен с 474,8 до ₸479 тенге за доллар, а в 2026 году – с 490 до 492 тенге за доллар.

Ожидания по уровню базовой ставки на 2025 год пересмотрены с 11,0% до 11,9%. Медианные значения прогнозов базовой ставки на 2024 незначительно повышены до 14,5%. Оценки на 2026 год не претерпели изменений.

А вот прогнозы по объему экспорта товаров и услуг на 2024 год улучшены — с 85,8 до 89,6 млрд долларов. Но ухудшены оценки на 2025 год — с 89,2 до 86 млрд долларов. Ухудшение прогнозируется и на 2026 — с 86,2 до 85,6 млрд долларов. Импорт в 2024 году по оценкам экспертов вырастет до 74,1 млрд долларов. Прогнозы на 2025 год пересмотрены с $72,9 до $70,0 млрд. Медианный прогноз на 2026 год сохранен на уровне $73,0 млрд.

Фото: nationalbank.kz

Отметим, что в традиционных опросах принимают участие более десятка организаций, которые занимаются анализом и прогнозированием макроэкономических показателей по Казахстану. Это профессиональные участники рынка, исследовательские институты, международные организации, а также рейтинговые агентства. Важно отметить, что макроэкономический опрос не содержит прогнозы Национального Банка.

Опрос проводится регулярно, начиная с 2022 года, не менее 4 раз в год перед решениями по базовой ставке. Ранее мы сообщали о том, каким будет курс доллара на ближайшую неделю.