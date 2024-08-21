Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Доллар по 492 тенге: финансисты Казахстана сделали прогноз на три года

много денег, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 17:40 Фото: Zakon.kz
Инфляция в 6%, базовая ставка в 10%, баррель нефти по 80 долларов, рост ВВП не выше 5% в 2026 году. Такие результаты показал очередной макроэкономический опрос экспертного сообщества, проводимый Национальным банком Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Ключевыми параметрами опроса, как всегда, стали цена на нефть марки Brent, рост экономики Казахстана, инфляция, базовая ставка, экспорт и импорт товаров и услуг, а также курс национальной валюты.

Итак, главное. В отношении темпов роста экономики РК ожидания экспертов ухудшились. Они прогнозируют в 2024 году рост до 4,0% (ранее – 4,1%) и в 2026 году рост в 4,4% (ранее — 4,5%). На 2025 год по-прежнему ожидается рост на уровне 5,0%.

Также респонденты считают, что цена на нефть марки Brent в 2024 году сложится на уровне 83,5 долларов за баррель (ранее – 83,7 доллара), а в 2025 и 2026 годах — 80,0 долларов за баррель.

Инфляцию в 2024 и 2026 годах эксперты ожидают на уровне 8,0% и 6,0%. Прогноз на 2025 год незначительно ухудшен с 6,8% до 6,9%.

Прогнозы по курсу доллара и тенге также пересмотрены в сторону ослабления. В 2025 году прогноз изменен с 474,8 до ₸479 тенге за доллар, а в 2026 году – с 490 до 492 тенге за доллар.

Ожидания по уровню базовой ставки на 2025 год пересмотрены с 11,0% до 11,9%. Медианные значения прогнозов базовой ставки на 2024 незначительно повышены до 14,5%. Оценки на 2026 год не претерпели изменений.

А вот прогнозы по объему экспорта товаров и услуг на 2024 год улучшены — с 85,8 до 89,6 млрд долларов. Но ухудшены оценки на 2025 год — с 89,2 до 86 млрд долларов. Ухудшение прогнозируется и на 2026 — с 86,2 до 85,6 млрд долларов. Импорт в 2024 году по оценкам экспертов вырастет до 74,1 млрд долларов. Прогнозы на 2025 год пересмотрены с $72,9 до $70,0 млрд. Медианный прогноз на 2026 год сохранен на уровне $73,0 млрд.

таблица экономика, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 17:40

Фото: nationalbank.kz

Отметим, что в традиционных опросах принимают участие более десятка организаций, которые занимаются анализом и прогнозированием макроэкономических показателей по Казахстану. Это профессиональные участники рынка, исследовательские институты, международные организации, а также рейтинговые агентства. Важно отметить, что макроэкономический опрос не содержит прогнозы Национального Банка.

Опрос проводится регулярно, начиная с 2022 года, не менее 4 раз в год перед решениями по базовой ставке. Ранее мы сообщали о том, каким будет курс доллара на ближайшую неделю.

Читайте также

курс доллара на торгах
Курс доллара продолжает снижаться на торгах
Казахстанцы стали меньше брать ипотеку
Казахстанцы стали реже брать ипотеку
Что делать, если нет возможности погашать кредит за квартиру
"Не могу платить ипотеку": что делать, если нет возможности погашать кредит за квартиру
Андрей Валентинов
Нацбанк РК Казахстан Курс валют Нефть 2024 год ВВП Статистика
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Серебро и золото в астрологии
Каким знакам зодиака нельзя носить серебро, а каким – золото
Осень близко: резкое похолодание ожидается в Казахстане
Осень близко: резкое похолодание ожидается в Казахстане
Мобильное приложение eGov mobile, ЦОН, центры обслуживания населения, цифровые документы, удостоверение личности, паспорт, егов, egov, ЭЦП, электронная цифровая подпись
Что изменилось в правилах оформления паспортов и удостоверений личности
Лиза Арзамасова после рождения дочери заявила, что учится &quot;жить по-новому&quot;
Лиза Арзамасова после рождения дочери заявила, что учится "жить по-новому"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: