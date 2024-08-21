Доллар по 492 тенге: финансисты Казахстана сделали прогноз на три года
Ключевыми параметрами опроса, как всегда, стали цена на нефть марки Brent, рост экономики Казахстана, инфляция, базовая ставка, экспорт и импорт товаров и услуг, а также курс национальной валюты.
Итак, главное. В отношении темпов роста экономики РК ожидания экспертов ухудшились. Они прогнозируют в 2024 году рост до 4,0% (ранее – 4,1%) и в 2026 году рост в 4,4% (ранее — 4,5%). На 2025 год по-прежнему ожидается рост на уровне 5,0%.
Также респонденты считают, что цена на нефть марки Brent в 2024 году сложится на уровне 83,5 долларов за баррель (ранее – 83,7 доллара), а в 2025 и 2026 годах — 80,0 долларов за баррель.
Инфляцию в 2024 и 2026 годах эксперты ожидают на уровне 8,0% и 6,0%. Прогноз на 2025 год незначительно ухудшен с 6,8% до 6,9%.
Прогнозы по курсу доллара и тенге также пересмотрены в сторону ослабления. В 2025 году прогноз изменен с 474,8 до ₸479 тенге за доллар, а в 2026 году – с 490 до 492 тенге за доллар.
Ожидания по уровню базовой ставки на 2025 год пересмотрены с 11,0% до 11,9%. Медианные значения прогнозов базовой ставки на 2024 незначительно повышены до 14,5%. Оценки на 2026 год не претерпели изменений.
А вот прогнозы по объему экспорта товаров и услуг на 2024 год улучшены — с 85,8 до 89,6 млрд долларов. Но ухудшены оценки на 2025 год — с 89,2 до 86 млрд долларов. Ухудшение прогнозируется и на 2026 — с 86,2 до 85,6 млрд долларов. Импорт в 2024 году по оценкам экспертов вырастет до 74,1 млрд долларов. Прогнозы на 2025 год пересмотрены с $72,9 до $70,0 млрд. Медианный прогноз на 2026 год сохранен на уровне $73,0 млрд.
Фото: nationalbank.kz
Отметим, что в традиционных опросах принимают участие более десятка организаций, которые занимаются анализом и прогнозированием макроэкономических показателей по Казахстану. Это профессиональные участники рынка, исследовательские институты, международные организации, а также рейтинговые агентства. Важно отметить, что макроэкономический опрос не содержит прогнозы Национального Банка.
Опрос проводится регулярно, начиная с 2022 года, не менее 4 раз в год перед решениями по базовой ставке. Ранее мы сообщали о том, каким будет курс доллара на ближайшую неделю.