Расширенное заседание правительства под председательством Токаева началось в Астане

В Астане 10 февраля 2026 года под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева началось расширенное заседание правительства Республики Казахстан, передает корреспондент Zakon.kz.

Участие в мероприятии принимают министры, акимы регионов, Администрация президента и правительства.

Как ранее уточнили в Акорде, в ходе мероприятия будут подведены итоги социально-экономического развития страны за 2025 год и обозначены основные задачи правительства на предстоящий период.

Будут заслушаны доклады премьер-министра Олжаса Бектенова, председателя Национального банка Тимура Сулейменова, заместителя премьер-министра – министра искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслана Мадиева, акимов ряда регионов.

28 января 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что об эффективности правительства и акимов будут судить прежде всего по результатам развития экономики и улучшения качества жизни граждан.

