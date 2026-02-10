#Казахстан в сравнении
Финансы

Токаев об инфляции в Казахстане: Жонглировать терминологией – это дело нехитрое

Базовая ставка, процент, проценты, базовые ставки, процентная ставка, налог, налоги, накопление, накопления, банк, банки, график роста, экономика, экономический рост, финансы , фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 12:43 Фото: Zakon.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства 10 февраля 2026 года высказался о необходимости стабилизации и снижения инфляции в Казахстане, передает корреспондет Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что эффективная реализация нового инвестиционного цикла во многом зависит от активного участия финансового сектора.

"В настоящее время на долю банковской сферы приходится 84% совокупных активов финансового сектора страны. Однако доля займов бизнесу стабильно остается на низком уровне и составляет 38%. В то же время банки второго уровня только в 2025 году сумели, как говорится, "легко и непринужденно" заработать около 3 трлн тенге. Много говорим о создании условий для возврата банков к своей естественной роли как основного источника финансирования экономики. Но каждый раз находятся отговорки. А в результате мы были свидетелями мошеннических схем в банковской системе, после чего крупные, системообразующие банки, несмотря на огромную государственную помощь, падали и продавались буквально за один доллар", – добавил он.

Единственный путь обеспечения доступного кредитования, по его словам, это стабилизация и снижение инфляции, а затем и рыночных ставок.

"Здесь еще раз подчеркну важность системной, слаженной, высокопрофессиональной работы правительства и Национального банка. Строго следовать рекомендациям МВФ и жонглировать его терминологией – это дело нехитрое, а самим включить мыслительный процесс, чтобы хотя бы попытаться решить многочисленные проблемы, это уже работа другого порядка", – подчеркнул глава государства.

Ранее Касым-Жомарт Токаев поручил срочно переломить неблагоприятную ситуацию и принять конкретные меры для снижения инфляции в течение трех лет.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
