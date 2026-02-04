#Казахстан в сравнении
Финансы

Курс доллара упал ниже 500 тенге на торгах 4 февраля

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2026 15:39 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 4 февраля 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 498,65 тенге, снизившись на 4,4 тенге.

Курс российского рубля снизился до 6,45 тенге (-0,09).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 72,11 тенге (-0,49).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 498,7-501,3 тенге, евро – по 587,3-594 тенге, рубли – по 6,42-6,55.

Мировые цены на нефть растут на торгах 4 февраля.

Так, апрельский фьючерс на нефть Brent подорожал на 0,03%, до $67,35 за баррель.

WTI с поставкой в марте выросла на 0,2% и стоит порядка $63,35 за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 503,44 тенге, евро – 593,35 тенге, рубля – 6,55 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 4 февраля, можно здесь.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
