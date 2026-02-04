Курс доллара упал ниже 500 тенге на торгах 4 февраля

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 4 февраля 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 498,65 тенге, снизившись на 4,4 тенге.

Курс российского рубля снизился до 6,45 тенге (-0,09).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 72,11 тенге (-0,49).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 498,7-501,3 тенге, евро – по 587,3-594 тенге, рубли – по 6,42-6,55.

Мировые цены на нефть растут на торгах 4 февраля.

Так, апрельский фьючерс на нефть Brent подорожал на 0,03%, до $67,35 за баррель.

WTI с поставкой в марте выросла на 0,2% и стоит порядка $63,35 за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 503,44 тенге, евро – 593,35 тенге, рубля – 6,55 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 4 февраля, можно здесь.