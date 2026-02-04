Курс доллара упал ниже 500 тенге на торгах 4 февраля
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 498,65 тенге, снизившись на 4,4 тенге.
Курс российского рубля снизился до 6,45 тенге (-0,09).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 72,11 тенге (-0,49).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 498,7-501,3 тенге, евро – по 587,3-594 тенге, рубли – по 6,42-6,55.
Мировые цены на нефть растут на торгах 4 февраля.
Так, апрельский фьючерс на нефть Brent подорожал на 0,03%, до $67,35 за баррель.
WTI с поставкой в марте выросла на 0,2% и стоит порядка $63,35 за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 503,44 тенге, евро – 593,35 тенге, рубля – 6,55 тенге.
