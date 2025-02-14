Курс доллара продолжает снижаться на торгах 14 февраля
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 495,28 тенге, снизившись еще на 2,67 тенге.
Средневзвешенный курс китайского юаня понизился до 67,90 тенге (-0,46).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 499,5-504,5 тенге, евро – по 520,5-525,5 тенге, рубли – по 5,37-5,51 тенге.
Мировые цены на нефть растут на торгах 14 февраля.
Так, стоимость апрельских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,63%, до 75,49 долларов за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на март подорожали на 0,49%, до 71,64 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 497,88 тенге, евро – 518,59 тенге, рубля – 5,44 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 14 февраля, можно здесь.