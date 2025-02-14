Курс доллара продолжает снижаться на торгах 14 февраля

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 14 февраля 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 495,28 тенге, снизившись еще на 2,67 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился до 67,90 тенге (-0,46).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 499,5-504,5 тенге, евро – по 520,5-525,5 тенге, рубли – по 5,37-5,51 тенге.

Мировые цены на нефть растут на торгах 14 февраля.

Так, стоимость апрельских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,63%, до 75,49 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на март подорожали на 0,49%, до 71,64 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 497,88 тенге, евро – 518,59 тенге, рубля – 5,44 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 14 февраля, можно здесь.