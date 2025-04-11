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Квартиры нарасхват: вторичный рынок жилья в Казахстане показывает взрывной рост

Дом, жилье, квартира, дома, квартиры, недвижимость, аренда жилья, съемное жилье, продажа дома, продажа жилья, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2025 14:04 Фото: Zakon.kz
Согласно статистике, индекс цен на перепродажу квартир по стране составил 106,7% к марту 2024 года и 101,4% к февралю 2025 года, что подтверждает тенденцию ускоренного удорожания «вторички» по сравнению с новым жильем, где индекс составил 105,9% и 100,6%, соответственно, сообщает Zakon.kz.

Наиболее заметный рост – в регионах с растущим спросом

Наибольший годовой рост цен, согласно данным БНС АСПиР РК, зафиксирован в Семее – 109,2%, Павлодаре – 112,9%, и особенно в Актобе, где индекс достиг 112,7%. Также выделяется Атырау с ростом 115,8%, что стало локальным рекордом на фоне стабильных цен в других регионах.

Астана и Алматы сохраняют высокие позиции

В столице вторичное жилье подорожало на 8,4% за год, индекс составил 108,4%. В Алматы рост умеренный – 107,2%, но при этом индекс за квартал также стабилен (103,8%), что указывает на устойчивый спрос.

Спад цен в отдельных городах

Неожиданное снижение показали Караганда (99,0%), Шымкент (99,2%) и особенно Усть-Каменогорск, где индекс упал до 95,6% – на 4,4% ниже уровня марта прошлого года. Это может быть связано с переоценкой стоимости жилья на фоне падения спроса.

Сравнение с первичным рынком

Интересно, что по стране индекс цен на новое жилье составил 105,9%, в то время как "вторичка" показала 106,7%. Это говорит о том, что внимание покупателей все чаще смещается в сторону уже введенного жилья, возможно, из-за более доступной стоимости и отсутствия рисков, связанных с долевым строительством.

Лидеры по квартальному росту цен на вторичное жилье:

  • Павлодар: +12,9%;
  • Семей: +9,2%;
  • Талдыкорган: +10,9%;
  • Кокшетау: +9,8%.

В целом, индекс за I квартал 2025 года к IV кварталу 2024-го по стране составил 103,4%, подтверждая нарастающий тренд цен именно на вторичное жилье.

Таким образом, рынок "вторички" в Казахстане в 2025 году явно оживился, особенно в регионах с активной миграцией и строительством инфраструктуры. Это создает как новые возможности для инвесторов, так и вызовы для покупателей.

Ранее мы давали советы от опытного риэлтора для покупателей жилья, как не ошибиться с выбором квартиры и не переплатить лишние деньги.

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Андрей Зубов
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