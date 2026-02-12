Курс доллара может пойти вверх: сильная статистика из США меняет расклад и для Казахстана
Как сообщил экономист Эльдар Шамсутдинов, согласно докладу Минтруда США, число рабочих мест вне сельского хозяйства в январе выросло на 130 тыс. при консенсус-прогнозе StreetAccount +70 тыс. Уровень безработицы составил 4,3% против ожидаемых 4,4%.
В целом видно, что американская экономика, несмотря на слабый рост в 2025 году и масштабные пересмотры статистики, в начале 2026 года подает сигналы стабилизации. Основной прирост рабочих мест пришелся на здравоохранение и социальную сферу.
Примечание. StreetAccount – это сервис, который агрегирует прогнозы крупнейших инвестиционных банков и аналитических компаний. Его показатель отражает среднее ожидание рынка перед публикацией макроэкономической статистики.
Ключевой показатель отчета – Nonfarm Payrolls (NFP). Это число рабочих мест, фактически созданных в экономике США за месяц, за исключением сельского хозяйства, домашних работников и части некоммерческого сектора.
Проще говоря, речь идет о том, сколько новых людей начали получать зарплату. Это основной индикатор состояния рынка труда и один из ключевых ориентиров для Федеральной резервной системы при принятии решений по процентной ставке.
Американский аналитик рынка труда Лаура Ульрих отмечает, что в конце прошлого года экономика США создавала меньше рабочих мест, чем предполагалось ранее. Корректировки подтверждают слабость рынка труда в 2025 году. Однако январский прирост в 130 тыс. оказался достаточно сильным, чтобы изменить краткосрочный настрой инвесторов.
Реакция рынков
После публикации отчета сразу же пошла реакция американских и мировых рынков:
- доходности казначейских облигаций США выросли;
- фьючерсы на S&P 500 (фондовый индекс 500 крупнейших компаний США) прибавили около 0,50%;
- индекс доллара DXY поднялся примерно на 0,50%, но в итоге снизился до 0,12%.
Смысл реакции понятен: сильная занятость снижает вероятность скорого снижения ставки ФРС, которая сейчас находится в диапазоне 3,75%.
Чем дольше ставка остается высокой, тем привлекательнее долларовые активы.
Экономический обозреватель CNBC (американский деловой телеканал и сайт финансовых новостей) Джефф Кокс по этому поводу обращает внимание, что февральский отчет скорее говорит о стабилизации, чем о перегреве экономики, однако для валютного рынка этого оказалось достаточно.
Что это означает для развивающихся стран и Казахстана
Исторически периоды укрепления доллара сопровождаются ослаблением валют стран EM (Еmerging Мarkets – развивающиеся экономики). Инвесторы сокращают вложения в более рискованные активы и увеличивают долю долларовых инструментов.
Рост индекса DXY даже на 1% часто приводит к ослаблению валют EM в диапазоне 0,5-1,5% в течение нескольких недель. Это не паника, а перераспределение потоков капитала.
Для тенге сейчас работают два разнонаправленных фактора.
С одной стороны, доллар усиливается. Это создает давление на валюты развивающихся стран. С другой стороны, нефть торгуется около 70 долларов за баррель и прибавила примерно 3% за неделю, что поддерживает экспортную выручку Казахстана.
Пока рост нефти частично компенсирует внешний негатив. Однако потенциал укрепления тенге в условиях сильного доллара остается ограниченным.
Как рост доллара отражается на инфляции стран ЕМ?
Дополнительный риск связан с ценами. Исследование Национального банка Казахстана о влиянии обменного курса на инфляцию показывает, что колебания тенге со временем передаются в потребительские цены через удорожание импортных товаров и услуг.
"Колебания обменного курса тенге к доллару США передаются в потребительские цены. Совокупный эффект переноса за 12 месяцев составляет около 0,14 процентного пункта инфляции на каждый 1% изменения курса".Из отчета НБРК "Влияние переноса номинального обменного курса на инфляцию в Казахстане"
Это означает, что при ослаблении курса дорожают техника, автомобили, лекарства, оборудование и другие импортные позиции, что усиливает инфляционное давление.
Кроме того, в условиях сильного доллара Национальному банку сложнее быстро снижать базовую ставку, поскольку ослабление тенге может усилить ценовые риски.
Что дальше?
В ближайшие недели ключевыми для рынка станут новые данные по инфляции и занятости в США.
Если статистика продолжит выходить сильной, доллар может сохранить восходящий уклон. Если же появятся признаки замедления экономики, ожидания снижения ставки усилятся и давление на доллар ослабнет.
Пока же глобальные рынки демонстрируют одно: американская экономика подает признаки устойчивости, доллар получает поддержку, а для Казахстана это означает более напряженный внешний фон, чем в периоды его ослабления.
