Курс доллара может пойти вверх: сильная статистика из США меняет расклад и для Казахстана

Индекс доллара DXY, отражающий его динамику к корзине из шести ключевых мировых валют, поднялся до 96,97 пункта против 96,5 днем ранее. Рост за сутки составил около 0,5%. Поводом стали январские данные по рынку труда США, которые оказались заметно лучше прогнозов, сообщает Zakon.kz.

Make America Great Again

Как сообщил экономист Эльдар Шамсутдинов, согласно докладу Минтруда США, число рабочих мест вне сельского хозяйства в январе выросло на 130 тыс. при консенсус-прогнозе StreetAccount +70 тыс. Уровень безработицы составил 4,3% против ожидаемых 4,4%.

В целом видно, что американская экономика, несмотря на слабый рост в 2025 году и масштабные пересмотры статистики, в начале 2026 года подает сигналы стабилизации. Основной прирост рабочих мест пришелся на здравоохранение и социальную сферу.

Примечание. StreetAccount – это сервис, который агрегирует прогнозы крупнейших инвестиционных банков и аналитических компаний. Его показатель отражает среднее ожидание рынка перед публикацией макроэкономической статистики.

Ключевой показатель отчета – Nonfarm Payrolls (NFP). Это число рабочих мест, фактически созданных в экономике США за месяц, за исключением сельского хозяйства, домашних работников и части некоммерческого сектора.

Проще говоря, речь идет о том, сколько новых людей начали получать зарплату. Это основной индикатор состояния рынка труда и один из ключевых ориентиров для Федеральной резервной системы при принятии решений по процентной ставке.

Американский аналитик рынка труда Лаура Ульрих отмечает, что в конце прошлого года экономика США создавала меньше рабочих мест, чем предполагалось ранее. Корректировки подтверждают слабость рынка труда в 2025 году. Однако январский прирост в 130 тыс. оказался достаточно сильным, чтобы изменить краткосрочный настрой инвесторов.

Реакция рынков

После публикации отчета сразу же пошла реакция американских и мировых рынков:

доходности казначейских облигаций США выросли;

фьючерсы на S&P 500 ( фондовый индекс 500 крупнейших компаний США ) прибавили около 0,50%;

) прибавили около 0,50%; индекс доллара DXY поднялся примерно на 0,50%, но в итоге снизился до 0,12%.

Смысл реакции понятен: сильная занятость снижает вероятность скорого снижения ставки ФРС, которая сейчас находится в диапазоне 3,75%.

Чем дольше ставка остается высокой, тем привлекательнее долларовые активы.

Экономический обозреватель CNBC (американский деловой телеканал и сайт финансовых новостей) Джефф Кокс по этому поводу обращает внимание, что февральский отчет скорее говорит о стабилизации, чем о перегреве экономики, однако для валютного рынка этого оказалось достаточно.

Что это означает для развивающихся стран и Казахстана

Исторически периоды укрепления доллара сопровождаются ослаблением валют стран EM (Еmerging Мarkets – развивающиеся экономики). Инвесторы сокращают вложения в более рискованные активы и увеличивают долю долларовых инструментов.

Рост индекса DXY даже на 1% часто приводит к ослаблению валют EM в диапазоне 0,5-1,5% в течение нескольких недель. Это не паника, а перераспределение потоков капитала.

Для тенге сейчас работают два разнонаправленных фактора.

С одной стороны, доллар усиливается. Это создает давление на валюты развивающихся стран. С другой стороны, нефть торгуется около 70 долларов за баррель и прибавила примерно 3% за неделю, что поддерживает экспортную выручку Казахстана.

Пока рост нефти частично компенсирует внешний негатив. Однако потенциал укрепления тенге в условиях сильного доллара остается ограниченным.

Как рост доллара отражается на инфляции стран ЕМ?

Дополнительный риск связан с ценами. Исследование Национального банка Казахстана о влиянии обменного курса на инфляцию показывает, что колебания тенге со временем передаются в потребительские цены через удорожание импортных товаров и услуг.

"Колебания обменного курса тенге к доллару США передаются в потребительские цены. Совокупный эффект переноса за 12 месяцев составляет около 0,14 процентного пункта инфляции на каждый 1% изменения курса". Из отчета НБРК "Влияние переноса номинального обменного курса на инфляцию в Казахстане"

Это означает, что при ослаблении курса дорожают техника, автомобили, лекарства, оборудование и другие импортные позиции, что усиливает инфляционное давление.

Кроме того, в условиях сильного доллара Национальному банку сложнее быстро снижать базовую ставку, поскольку ослабление тенге может усилить ценовые риски.

Что дальше?

В ближайшие недели ключевыми для рынка станут новые данные по инфляции и занятости в США.

Если статистика продолжит выходить сильной, доллар может сохранить восходящий уклон. Если же появятся признаки замедления экономики, ожидания снижения ставки усилятся и давление на доллар ослабнет.

Пока же глобальные рынки демонстрируют одно: американская экономика подает признаки устойчивости, доллар получает поддержку, а для Казахстана это означает более напряженный внешний фон, чем в периоды его ослабления.

