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Доллар продемонстрировал рекордный рост после победы Трампа на выборах

Доллары, тенге, деньги, обмен валют, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 01:14 Фото: Zakon.kz
6 ноября индекс доллара по отношению к корзине шести ведущих мировых валют достиг пикового роста в 1,92 процента, поднявшись до 105,441 пункта после победы Дональда Трампа на выборах президента США, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Financial Times.

Позднее рост снизился до 1,61 процента. По данным издания, подобное укрепление американской валюты наблюдалось в последний раз в 2016 году.

Ранее сообщалось, что средневзвешенный курс доллара по итогам торгов 6 ноября составил 492,14 тенге, поднявшись сразу на 3,13 тенге.

Дональда Трампа официально признали победителем выборов президента США 2024 года. Он набрал требуемое число голосов выборщиков и преодолел необходимый для победы порог в 270.

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