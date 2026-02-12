Люди вместо баррелей: cмогут ли 9 миллионов работников заменить сырьевые доходы

Рынок труда Казахстана демонстрирует редкую для переходных экономик картину – высокая занятость при низкой безработице. По данным статистики, численность рабочей силы достигла 9,72 млн человек, из которых заняты 9,28 млн. Безработица удерживается на уровне 4,6%. сообщает Zakon.kz.

Иными словами, сегодня в стране работают более 95% экономически активных граждан. Уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше, по данным БНС АСПиР РК, составил 67,7%. Среди мужчин показатель выше – 72,8%, среди женщин – 63,2%. Разрыв сохраняется, но сам масштаб вовлеченности говорит о достаточно широком участии населения в экономике.

Особенно показательно, что молодежная безработица (15-34 года) находится на отметке 3,1%, то есть ниже общереспубликанского уровня (4,6%). Это означает, что выпускники колледжей и вузов в целом находят работу быстрее, чем еще несколько лет назад.

Еще один важный момент – одинаковый уровень безработицы в городе и на селе. Формально это выглядит как выравнивание условий, хотя здесь скрывается разная структура занятости.

В городах 81,8% занятых – наемные работники, в сельской местности – только 68,9%. Зато в сельской местности почти каждый третий работающий – самозанятый (31,1%), тогда как в городах таких 18,3%.

То есть мы видим принципиально разные модели. В городах люди делают ставку на работу в организациях и компаниях, а на селе – упор на индивидуальную занятость, личные хозяйства и мелкий бизнес. Такая структура означает, что сельский рынок труда более уязвим к ценовым шокам и погодным факторам, а доходы там в среднем менее стабильны.

Наемные работники остаются основой экономики: из 9,28 млн занятых сегодня 7,14 млн – работники по найму, 2,14 млн – самостоятельно занятые.

Около 6 млн человек работают именно в организациях, то есть в формальном секторе. Это критически важно для бюджета, поскольку именно эти рабочие места формируют устойчивые поступления индивидуального подоходного налога и социальных взносов.

Фото: Zakon.kz

МСБ становится главным резервом ненефтяных доходов: среди самозанятых 1,75 млн человек – индивидуальные предприниматели. В сельской местности отдельно выделяется группа людей, занятых в личных подсобных хозяйствах: около 234 тыс. человек производят продукцию для собственного потребления и продажи. Это не классический бизнес, но важный элемент продовольственной устойчивости и занятости.

Удаленная работа так и не стала массовой. Дистанционно заняты 55,7 тыс. человек – меньше 1% всех работающих. Причем 44 тыс. из них – жители городов.

Пандемия дала толчок удаленному формату, но статистика показывает: для Казахстана он остался нишевым, а не системным.

Казахстанцы работают много. Большинство занятых трудятся полный рабочий день: 7,6 млн человек работают 36-40 часов в неделю, еще 1,35 млн – 41 час и более.

все занятые – 40 часов,

мужчины – 41 час,

женщины – 39 часов,

самозанятые – 36 часов.

Подведем итоги. Казахстан входит в 2026 год без острого кризиса занятости. Основной якорь стабильности – крупный пласт наемных работников в организациях, при этом главный структурный вызов – повышение качества рабочих мест в сельской местности.

