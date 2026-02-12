Сколько денег потребуется на проведение референдума по проекту Конституции в Казахстане

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Член Центральной избирательной комиссии Михаил Бортник на брифинге в ведомстве 12 февраля 2026 года озвучил предварительный бюджет республиканского референдума, назначенного на 15 марта 2026 года, передает корреспондент Zakon.kz.

Михаил Бортник отметил, что 75% расходов будет направлено на оплату работы членов участковых комиссий. "Предварительный расчет расходов для проведения референдума составил 20,8 млрд тенге. Хочу подчеркнуть, что данные средства в республиканском бюджете на 2026 год не предусмотрены, поэтому средства будут выделяться из резерва правительства", – сказал он. Как будет проходить республиканский референдум по проекту Конституции в Казахстане, можно прочитать здесь.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: