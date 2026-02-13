Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента на 13 февраля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 494,28 тенге, евро – 587,06 тенге, рубля – 6,4 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 493,7 тенге, продажи – 500,8 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 585,7 тенге, продажи – 595,8 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,35 тенге, продажи – 6,65 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 496,4 тенге, продажи – 498,9 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 586,8 тенге, продажи – 591,6 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,35 тенге, продажи – 6,47 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 495,8 тенге, продажи – 498,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 585,3 тенге, продажи – 590,9 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,37 тенге, продажи – 6,45.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.