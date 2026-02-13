Морозная погода, сильные снегопады и ливни накроют Казахстан 14 февраля

В РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящую субботу, 14 февраля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что на большую часть территории республики окажет влияние антициклон, с которым ожидается морозная погода без осадков.

"Лишь на юго-западе, юге, юго-востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки, гололед. На юге Казахстана ожидаются временами сильные осадки (дождь, снег), в горных районах юго-востока страны прогнозируется днем временами сильный снег". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также сообщается, что по республике ожидаются туман, усиление ветра.

Ранее синоптики сообщили, что на Казахстан с 14 по 16 февраля 2026 года обрушатся потепление и сильные осадки. А какой в ближайшие три дня будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте, можете узнать здесь.