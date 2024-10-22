Что Казахстан покупает в Китае и что – в России
Интересно, что КНР и РФ попеременно становятся лидерами во внешней торговле с Казахстаном – создается ощущение, что эти две страны-гиганта поставили себе цель обогнать друг друга в этом своеобразном экономическом соревновании. Пока Россия имеет наибольшую долю в импорте (29,4%), а Китай отстает – его доля составляет 24,9%.
В 2024 году российские промышленники сделали ощутимый рывок и обогнали китайских коллег. За первое полугодие из РФ в Казахстан ввезли товаров на 11,2 млрд долларов. Это больше на 231,9 млн долларов (2,1%) по отношению к аналогичному периоду 2023 года.
Интересен и торговый баланс двух стран. Так, Казахстан продает в Россию сырую нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных минералов, рафинированную медь и медные сплавы, химические радиоактивные элементы и изотопы, руды, концентраты, ферросплавы, сталепрокат, цинк и т. д.
А вот что мы импортируем из России (данные БНС АСПиР РК за шесть месяцев 2024 года, в млрд долларов, справа – рост к 2023 году):
- металлы и металлоизделия – 2,2 (+3,6%);
- машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты – 2,1 (-0,8%);
- продукцию химпрома – 1,9 (+6,8%);
- продукты питания – 2,2 (+3,3%);
- топливно-энергетические товары – 1,1 (+3,8%).
Перейдем к Китаю. Казахстан поставляет в КНР медные руды и концентраты, уран, пшеницу и ячмень, цинк, газ, нефть и т. д. Нужно отметить, что в 2024 году наблюдается некоторое снижение товарооборота между двумя странами, это связано с замедлением темпов роста китайской экономики.
Что же Казахстан завозит из Китая? 90% импорта приходится на пять товарных групп (данные БНС АСПиР РК за шесть месяцев 2024 года, в млрд долларов, справа – соотношение к 2023 году):
- текстиль и текстильные изделия – 1,1 (-15,7%);
- машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты – 5,4 (-3,1%);
- продукция химпрома – 0,867 (-14,3%);
- обувь, головные уборы, галантерея – 0,376 (-10,3%);
- металлы и изделия из них – 0,706 (+3,1%).
В конце отметим, что в целом внешнеторговый оборот Казахстана за первое полугодие 2024 года составил 91673,7 млн долларов США и по сравнению с январем – августом 2023 года в номинальном выражении уменьшился на 0,6%.
Ранее мы рассказали, что кроме России и Китая основными странами – партнерами Республики Казахстан в импорте являются: Германия (5%), США (4%), Франция (3,3%), Республика Корея (3,1%).