Курс доллара упал ниже 490 тенге на торгах 17 февраля

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 17 февраля 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 489,99 тенге, снизившись еще на 1,91 тенге.

Курс российского рубля понизился до 6,39 тенге (-0,02).

Торгов по юаню не было в связи с праздничными днями в Китае.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 491,4-493,7 тенге, евро – по 580,3-584,9 тенге, рубли – по 6,37-6,48.

Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно на торгах 17 февраля.

Так, цена апрельского фьючерса на нефть Brent опустилась до отметки $68,01 за баррель, продемонстрировав снижение почти на 1% по сравнению с показателями предыдущего дня.

WTI с поставкой в апреле, напротив, подорожала на 0,4%, до $62,97 за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 491,97 тенге, евро – 583,77 тенге, рубля – 6,39 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 17 февраля, можно здесь.