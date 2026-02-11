Курс доллара опустился на уровень 490 тенге на торгах 11 февраля

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 11 февраля 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 490,58 тенге, снизившись еще на 1,31 тенге.

Курс российского рубля снизился до 6,36 тенге (-0,01).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 71,05 тенге (-0,35).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 490,7-493,2 тенге, евро – по 583,7-588,4 тенге, рубли – по 6,33-6,45.

Мировые цены на нефть растут на торгах 11 февраля.

Так, цены на нефть марки Brent выросли на 0,83% до 69,37 доллара за баррель.

Цены на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) увеличились на 0,88% до 64,52 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 491,88 тенге, евро – 585,83 тенге, рубля – 6,36 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 11 февраля, можно здесь.