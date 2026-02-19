Где в Казахстане больше любят наличные, а где – карты

Казахстан остается самой цифровой страной региона по уровню безналичных платежей. Но при этом наличные деньги никуда не исчезают – ими продолжают активно пользоваться, особенно за пределами крупнейших городов, сообщает Zakon.kz.

По итогам 2025 года доля безналичных карточных операций в стране достигла 87,2%, однако рост оказался минимальным – всего на 0,5 процентного пункта за год. Это сигнал о том, что рынок вошел в стадию зрелости: цифровые платежи стали привычкой, но полностью заменить наличку пока не могут.

Безнал растет, но уже не взрывными темпами

Объем безналичных карточных операций в Казахстане за 2025 год достиг 186 трлн тенге – это на 13% больше, чем годом ранее, отмечают аналитики Ассоциации финансистов Казахстана. Для понимания масштаба: сумма эквивалентна примерно 187% ВВП страны.

Рост обеспечен в первую очередь за счет оживления торговли и расширения цифровой инфраструктуры. Обороты розничной торговли увеличились на 7,5% – до 26,4 трлн тенге, оптовой – на 9,5%, до 53,5 трлн тенге. Число пользователей онлайн-банкинга за год выросло с 25,9 млн до 34,3 млн человек, а количество торговых точек превысило 944 тыс.

Проще говоря, казахстанцы чаще платят картами и телефонами, потому что вокруг стало больше мест, где это можно сделать.

Но парадокс в том, что доля безналичных операций почти не меняется. Это означает: безнал растет вместе с экономикой, а не за счет вытеснения наличных.

Наличка по-прежнему нужна

Объем наличных денег в обращении за год увеличился на 8,6% – до 4,7 трлн тенге. В среднем на одного жителя страны сегодня приходится около 232 тыс. тенге наличными против 216 тыс. годом ранее.

Кроме того, через банкоматы в 2025 году было обналичено 27,3 трлн тенге – на 8% больше, чем в 2024-м. Это прямое подтверждение того, что спрос на наличные сохраняется.

Причина проста: наличка остается удобной в малом бизнесе, сфере услуг, на рынках, в небольших населенных пунктах и при неформальных расчетах.

Мегаполисы любят карты

Основной прирост оборотов безналичных операций обеспечили три города:

Алматы – плюс 1,2 трлн тенге;

Астана – плюс 217 млрд тенге;

Шымкент – плюс 154 млрд тенге.

Именно здесь выше концентрация бизнеса, сервисов, онлайн-торговли и доходов населения.

При этом самые быстрые темпы роста доли безналичных операций в 2025 году показали регионы, которые раньше отставали:

область Улытау – плюс 3,4%;

Акмолинская область – плюс 3,2%;

область Жетысу – плюс 2,7%.

Это говорит о постепенном выравнивании страны по уровню цифровых расчетов. Крупные города уже близки к насыщению, а основной потенциал роста смещается в регионы.

Фото: Zakon.kz

Как именно платят казахстанцы

В структуре безналичных платежей произошли небольшие, но показательные сдвиги:

интернет-платежи – 80,0%;

QR-платежи – 10,3%;

POS-терминалы – 9,6%.

QR-оплаты продолжают набирать популярность. Для бизнеса это дешевле, чем эквайринг через терминал, для клиентов – быстрее и удобнее. Поэтому при почти неизменной доле POS-операций количество самих POS-терминалов сократилось с 1,4 млн до 1,3 млн. Фактически QR постепенно становится новым стандартом для мелких и средних торговых точек.

Больше своих карт

В 2025 году количество карт локальных платежных систем выросло до 28 млн (+4,9%), международных – до 56,5 млн (+3,5%). Это отражает усиление собственной платежной инфраструктуры страны и снижение зависимости от внешних систем.

Для пользователей это почти незаметно, но для экономики означает более низкие комиссии и большую устойчивость системы.

В 2026 году аналитики ожидают дальнейший рост абсолютных объемов безналичных операций, но без резких скачков доли "безнала". Основные изменения будут происходить внутри структуры платежей – за счет QR, мобильных сервисов и роста частоты операций.

