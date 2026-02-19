Где в Казахстане больше любят наличные, а где – карты
По итогам 2025 года доля безналичных карточных операций в стране достигла 87,2%, однако рост оказался минимальным – всего на 0,5 процентного пункта за год. Это сигнал о том, что рынок вошел в стадию зрелости: цифровые платежи стали привычкой, но полностью заменить наличку пока не могут.
Безнал растет, но уже не взрывными темпами
Объем безналичных карточных операций в Казахстане за 2025 год достиг 186 трлн тенге – это на 13% больше, чем годом ранее, отмечают аналитики Ассоциации финансистов Казахстана. Для понимания масштаба: сумма эквивалентна примерно 187% ВВП страны.
Рост обеспечен в первую очередь за счет оживления торговли и расширения цифровой инфраструктуры. Обороты розничной торговли увеличились на 7,5% – до 26,4 трлн тенге, оптовой – на 9,5%, до 53,5 трлн тенге. Число пользователей онлайн-банкинга за год выросло с 25,9 млн до 34,3 млн человек, а количество торговых точек превысило 944 тыс.
Проще говоря, казахстанцы чаще платят картами и телефонами, потому что вокруг стало больше мест, где это можно сделать.
Но парадокс в том, что доля безналичных операций почти не меняется. Это означает: безнал растет вместе с экономикой, а не за счет вытеснения наличных.
Наличка по-прежнему нужна
Объем наличных денег в обращении за год увеличился на 8,6% – до 4,7 трлн тенге. В среднем на одного жителя страны сегодня приходится около 232 тыс. тенге наличными против 216 тыс. годом ранее.
Кроме того, через банкоматы в 2025 году было обналичено 27,3 трлн тенге – на 8% больше, чем в 2024-м. Это прямое подтверждение того, что спрос на наличные сохраняется.
Причина проста: наличка остается удобной в малом бизнесе, сфере услуг, на рынках, в небольших населенных пунктах и при неформальных расчетах.
Мегаполисы любят карты
Основной прирост оборотов безналичных операций обеспечили три города:
- Алматы – плюс 1,2 трлн тенге;
- Астана – плюс 217 млрд тенге;
- Шымкент – плюс 154 млрд тенге.
Именно здесь выше концентрация бизнеса, сервисов, онлайн-торговли и доходов населения.
При этом самые быстрые темпы роста доли безналичных операций в 2025 году показали регионы, которые раньше отставали:
- область Улытау – плюс 3,4%;
- Акмолинская область – плюс 3,2%;
- область Жетысу – плюс 2,7%.
Это говорит о постепенном выравнивании страны по уровню цифровых расчетов. Крупные города уже близки к насыщению, а основной потенциал роста смещается в регионы.

Как именно платят казахстанцы
В структуре безналичных платежей произошли небольшие, но показательные сдвиги:
- интернет-платежи – 80,0%;
- QR-платежи – 10,3%;
- POS-терминалы – 9,6%.
QR-оплаты продолжают набирать популярность. Для бизнеса это дешевле, чем эквайринг через терминал, для клиентов – быстрее и удобнее. Поэтому при почти неизменной доле POS-операций количество самих POS-терминалов сократилось с 1,4 млн до 1,3 млн. Фактически QR постепенно становится новым стандартом для мелких и средних торговых точек.
Больше своих карт
В 2025 году количество карт локальных платежных систем выросло до 28 млн (+4,9%), международных – до 56,5 млн (+3,5%). Это отражает усиление собственной платежной инфраструктуры страны и снижение зависимости от внешних систем.
Для пользователей это почти незаметно, но для экономики означает более низкие комиссии и большую устойчивость системы.
В 2026 году аналитики ожидают дальнейший рост абсолютных объемов безналичных операций, но без резких скачков доли "безнала". Основные изменения будут происходить внутри структуры платежей – за счет QR, мобильных сервисов и роста частоты операций.
