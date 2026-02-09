#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
494.63
583.22
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
494.63
583.22
6.42
Финансы

Как изменились курсы валют на торгах 9 февраля

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2026 15:39 Фото: pexels
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 9 февраля 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 494,75 тенге (+0,1).

Курс российского рубля вырос до до 6,42 тенге (+0,07).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 71,46 тенге (+0,03).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 494,5-496,4 тенге, евро – по 585,1-589,9 тенге, рубли – по 6,38-6,50.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 9 февраля.

Так, стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures опустилась на 0,97%, до $67,39 за баррель.

Фьючерсы на WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на 0,99%, до $62,92 за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 494,63 тенге, евро – 583,22 тенге, рубля – 6,42 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 9 февраля, можно здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
10 февраля по Казахстану ударят ураган и сильные осадки
17:44, Сегодня
10 февраля по Казахстану ударят ураган и сильные осадки
Курс доллара немного вырос на торгах 9 января
15:47, 09 января 2026
Курс доллара немного вырос на торгах 9 января
Курс доллара вырос сразу на 4 тенге на торгах 2 февраля
16:07, 02 февраля 2026
Курс доллара вырос сразу на 4 тенге на торгах 2 февраля
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Махачеву "записали" победу над Рахмоновым в бою за титул UFC
18:35, Сегодня
Махачеву "записали" победу над Рахмоновым в бою за титул UFC
"Барыс" получил плохую новость из КХЛ
18:14, Сегодня
"Барыс" получил плохую новость из КХЛ
Нокаутировавший казахстанца топовый боец из России настроен покорить UFC
17:50, Сегодня
Нокаутировавший казахстанца топовый боец из России настроен покорить UFC
Триллером завершился матч легенды казахстанского тенниса на крупном турнире
17:17, Сегодня
Триллером завершился матч легенды казахстанского тенниса на крупном турнире
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: