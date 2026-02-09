Как изменились курсы валют на торгах 9 февраля

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 9 февраля 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 494,75 тенге (+0,1).

Курс российского рубля вырос до до 6,42 тенге (+0,07).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 71,46 тенге (+0,03).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 494,5-496,4 тенге, евро – по 585,1-589,9 тенге, рубли – по 6,38-6,50.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 9 февраля.

Так, стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures опустилась на 0,97%, до $67,39 за баррель.

Фьючерсы на WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на 0,99%, до $62,92 за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 494,63 тенге, евро – 583,22 тенге, рубля – 6,42 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 9 февраля, можно здесь.