Курс доллара резко подскочил на торгах 19 февраля
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 503,61 тенге, поднявшись сразу на 5,21 тенге.
Средневзвешенный курс китайского юаня повысился до 68,79 тенге (+0,45).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 504,9-509,9 тенге, евро – по 524,5-530,5 тенге, рубли – по 5,35-5,47 тенге.
Мировые цены на нефть растут на торгах 19 февраля.
Так, стоимость апрельских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,69%, до 76,36 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на апрель подорожали на 0,74%, до 72,36 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 497,89 тенге, евро – 520,89 тенге, рубля – 5,47 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 19 февраля, можно здесь.