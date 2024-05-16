Портрет безработного: 33-летняя домохозяйка с неполным средним образованием

Национальное бюро по статистике подсчитало число безработных в Казахстане. Сегодня в стране числится 452,2 тыс. безработных, или 4,7% от всего трудоспособного населения, это на 0,2% меньше, чем годом ранее, сообщает Zakon.kz.

Больше всего безработных в Алматы и Алматинской области (52,5 тыс. и 34,8 тыс. человек, соответственно). На втором месте – Туркестанская область (41,7 тыс. человек). Меньше всего безработных в Улытауской области (4,4 тыс. человек).

Гендерные проблемы безработицы

Интересно, что цифра в 4,7% безработицы характерна для Казахстана последние 10 лет. Она меняется на одну-две десятые процента с 2015 года. Но если брать данные по возрасту или полу, то здесь картина совсем другая.

Если 2012 году доля безработных в возрасте 20-24 лет среди девушек составляла всего 4,7% от всех безработных, то в конце 2022 года этот показатель вырос до 9,4%. У молодых мужчин за 12 лет показатель не изменился – 2,8%.

Проблема женской безработицы до сих пор остается в стране достаточно острой, несмотря на то, что правительство делает большие усилия в этом направлении. Тем не менее, если в 2012 году доля безработных женщин составила 4,1% от всех трудоспособных женщин, а в 2023 году – 4,3%. То есть ничего не меняется.

В целом, на I квартал 2024 года уровень безработицы среди мужчин зафиксирован в 4,2% (210,1 тыс. человек), а среди женщин – 5,2% (242,1 тыс. человек).

Увы, такая ситуация типична не только для нашей страны, но и для многих стран мира, в том числе – развитых. Даже в 28 странах более высокий уровень безработицы демонстрируют женщины (хотя данный показатель сократился с 1,8% в 2005 году до 0,6% к 2023 году).

Фото: imf

В тренде – образованность

Еще одна важная деталь. Больше всего безработных имеют неоконченное среднее образование. В 2023 году уровень безработицы у казахстанцев с вузовским образованием составлял 3,8%. С техническим или профессиональным образованием – 3,7%. Со средним профессиональным специальным образованием – 5,6%. С общим средним образованием – 8,7%.

А вот безработица среди тех, кто не окончил школу, достигает 17,1%. То есть фактически каждый шестой безработный в РК – малообразованный.

Давайте и здесь сравним наши данные с зарубежными. Уровень безработицы у граждан ЕС с низким образованием увеличился с 10,7% в 2005 году до 12,0% в 2022 году. За это же время аналогичный уровень среди лиц с высшим образованием снизился с 4,9% до 3,9%.

Как менялся "портрет безработного"

Очень интересно посмотреть, как менялся собирательный образ безработного за последние 8 лет. Точнее – до пандемии и после.

Если в 2016 году аналитики специализированного портала о рынке труда Еnbek.kz отмечали повальную миграцию из аула в город (в основном, мужского населения), то сегодня эти процессы замедлились и изменились.

Сравните. В 2016 году отмечался большой рост занятости в городах на 37,4 тыс. человек. Вместе с тем было сильное сокращение работников в сельской местности – на 15,8 тыс. человек. Количество городских безработных в 2016 году выросло на 5 тыс. человек, а в аулах, наоборот, сократилось на 1,4 тыс. человек.

Другими словами, типичный безработный 2016 года – мужчина с неполным средним образованием, житель аула, переехавший в город.

После пандемии все стало немного по-другому. Так, за 2023 год численность безработных в городах выросла за год всего на 0,9%. А в сельской местности, наоборот, сократилась на 1,2%. Уровень безработицы в аулах и городах практически выровнялся. В аулах безработица составила 4,9%, в городах – 4,7%.

Изменился и облик безработного. Так, директор Департамента стратегии и проектного управления Центра развития трудовых ресурсов МТСЗН РК Александра Молчановская сообщила, что центром сделан "паспорт безработного".

В основном это женщины в возрасте 30-44 лет с неполным или полным школьным образованием.