Камеральный контроль – что изменится с 2026 года

С 1 января 2026 года в Казахстане вступает в силу новый Налоговый кодекс. Одним из ключевых изменений стало обновление порядка камерального контроля – механизма, с помощью которого налоговые органы выявляют нарушения без выхода на проверку.

Как было до 2026 года

В действующем Налоговом кодексе (ст. 96) результаты камерального контроля делятся по степеням риска нарушений:

Высокий риск – налогоплательщик получает уведомление об устранении нарушений по выписке сомнительных электронных счетов-фактур.

– налогоплательщик получает уведомление об устранении нарушений по выписке сомнительных электронных счетов-фактур. Средний риск – уведомление о нарушениях в налоговой отчетности.

– уведомление о нарушениях в налоговой отчетности. Низкий риск – извещение о нарушениях, направлявшееся для сведения.

Таким образом, сейчас существует трехуровневая система реагирования – от извещений до обязательных уведомлений.

Что меняется с 2026 года

Новый Налоговый кодекс радикально упрощает систему:

1. Исключены извещения. Теперь налогоплательщики не будут получать уведомления "для сведения" о незначительных нарушениях.

2. Средний риск трансформирован в уведомления о расхождениях. Если выявлены несоответствия в отчетности, налогоплательщик получает уведомление о расхождениях и обязан либо устранить нарушения, либо представить пояснения.

3. Высокий риск вынесен в отдельный контроль. Сомнительные сделки и операции по электронным счетам-фактурам больше не относятся к камеральному контролю. Для них введен новый инструмент – контроль выписки электронных счетов-фактур (гл. 13, ст. 142), по результатам которого направляется уведомление о подтверждении фактического совершения оборота.

4. Более быстрые санкции. Если уведомление о расхождениях не исполнено в срок, меры (приостановление банковских операций, приостановление выписки ЭСФ) применяются уже на следующий рабочий день. На настоящее время действующий кодекс не предусматривает приостановление выписки ЭСФ за неисполнение уведомлений со средней степенью риска.

Самым негативным моментом в новом камеральном контроле, конечно, является приостановление выписки ЭСФ, потому что это фактически блокирует деятельность налогоплательщика. Поэтому важно своевременно и надлежащим образом исполнять уведомления о расхождения.

