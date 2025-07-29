Когда успокоится курс доллара – мнения экспертов

Напряжение на валютном рынке Казахстана, кажется, начинает спадать, но аналитики предупреждают: это может быть лишь временное затишье. Сегодня курс тенге к доллару отступил от недавних исторических максимумов, опускаясь на межбанке от 540 до 542,5 тенге за доллар, сообщает Zakon.kz.

Тем не менее в столичных обменных пунктах доллар все еще держится на отметке 540,44-547,44 (покупка-продажа). Многие эксперты прогнозируют окончательную стабилизацию котировок к началу августа, однако последние сигналы от Национального банка вносят элемент неопределенности.

Нацбанк разделился в сигналах

В минувшую пятницу регулятор выступил с двойственными заявлениями, которые вызвали волну дискуссий. С одной стороны, глава Нацбанка Тимур Сулейменов тонко намекнул, что активные интервенции могут навредить и без того ослабевающему тенге. С другой стороны, его заместитель Алия Молдабекова четко дала понять: Нацбанк готов проводить интервенции в случае необходимости. Такая противоречивость посылов ставит рынок в положение ожидания, заставляя гадать как о дальнейших шагах регулятора, так и о будущем курсе доллара, отмечает экономист Эльдар Шамсутдинов.

"Пока можно сказать, что курс временно стабилизировался в узком диапазоне, рынок нашел локальное равновесие между спросом и предложением. Однако это не означает, что курс полностью "устоялся". Скорее, это затишье перед следующим движением, в зависимости от того, кто первым сморгнет: покупатели или продавцы". Эльдар Шамсутдинов

Финансист Андрей Чеботарев добавляет свою критическую нотку.

"Принуждение к снижению не очень-то и работает. При этом не стоит забывать, что доллар сам по себе находится на многолетних минимумах". Андрей Чеботарев

Слова спикера подчеркивают глобальный контекст, который часто упускается из виду в локальных дискуссиях. Действительно, индекс доллара за последние три месяца просел к корзине основных валют на 1,59%, а за 6 месяцев – на 9,28%! (В корзину основных входят евро (около 57,6% веса), японская иена (13,6%), британский фунт стерлингов (11,9%), канадский доллар (9,1%), шведская крона (4,2%) и швейцарский франк (3,6%). – Прим.ред.).

Меры без эффекта?

Попытки стабилизировать курс тенге "непрямым" способом предпринимаются уже почти год. В ноябре 2024 года Нацбанк совместно с правительством обязал субъекты квазигосударственного сектора самостоятельно продавать 50% валютной выручки на валютном рынке. Однако эффект от этой меры, по всей видимости, оказался не таким значительным, как ожидалось. Объем продажи валютной выручки этими субъектами колебался от 274 млн долларов в феврале до 322 млн долларов в июне.

В связи с этим Нацбанк прорабатывает дополнительные меры, направленные на увеличение объема продаж иностранной валюты со стороны квазигосударственного сектора. В ближайшее время одна из таких компаний планирует продать значительный объем иностранной валюты, привлеченной в рамках заемного финансирования от зарубежных инвесторов, что может стать серьезным вливанием в рынок.

Реакция экономики и населения

Как же ослабление тенге отражается на экономике и обычных казахстанцах? Экономист Руслан Султанов дает трезвую оценку, подчеркивая, что ослабление тенге в июне и особенно в июле усилило инфляционные ожидания.

"Для бизнеса это стало сигналом ускорить заимствования, особенно в национальной валюте. Для населения – поводом не откладывать крупные покупки и занять денег, "пока не стало хуже". Руслан Султанов

Да, экономика демонстрирует уверенный рост (плюс 6,2% за первое полугодие), что создает уверенность у заемщиков. Но при этом накапливаются риски.

"Если кредитный рост продолжится на фоне высокой инфляции и девальвации, Нацбанк может ужесточить политику. Тогда устойчивость портфеля будет зависеть уже не от темпов выдачи, а от качества кредитов". Руслан Султанов

Таким образом, несмотря на текущее относительное спокойствие, рынок тенге остается под давлением множества факторов – от противоречивых сигналов регулятора до глобальных трендов и внутренних экономических рисков.

В завершение отметим, что сегодня утром официальный курс доллара США был установлен на уровне 541,45 тенге, демонстрируя снижение на 3,5 тенге за сутки. На Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара по итогам обеденных торгов составил 542,03 тенге.