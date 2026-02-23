Расходы на проведение референдума в Казахстане сократили

Член Центральной комиссии референдума Михаил Бортник на брифинге в ведомстве 23 февраля 2026 года озвучил итоговую сумму, которая потребуется для проведения референдума 15 марта, передает корреспондент Zakon.kz.

Михаил Бортник сообщил, что сокращение происходило по ряду статей, которые обозначены были в смете.

"Была урезана часть, связанная с информационной работой, сокращены средства на организацию и проведение тех же командировок, транспортных расходов. В основном связано с расчетами, которые были представлены нашими регионами. Дополнительно мы отработали по каждому региону, смогли оптимизировать предложения, дальше (сумма. – Прим. ред.) сокращена Минфином", – пояснил он.

Он подчеркнул, что порядка 75% средств, которые поступили на счет Центральной комиссии по референдуму, будут израсходованы для выплаты заработной платы членов территориальных комиссий.

"На прошлом заседании мы объявили, что работаем с нашим правительством по разработанной схеме и смете затрат на референдум. Эта цифра была мною озвучена – 20,8 млрд тенге. После отработки с Минфином мы вышли на цифру 20,778 млн 515 тысяч тенге. Эти средства делятся между Центральной комиссией референдума и Министерством иностранных дел. МИД для обозначенных функций получает 123 млн 634 тысячи тенге. Средства уже поступили на счета комиссий через Центральную комиссию по референдуму и в МИД", – резюмировал Михаил Бортник.

12 февраля 2026 года член Центральной комиссии референдума Азамат Айманакумов сообщил, что по состоянию на 1 января 2026 года в реестр избирателей включены 12 416 759 граждан, постоянно зарегистрированных по месту жительства.