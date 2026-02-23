#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
497.33
586.7
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
497.33
586.7
6.48
Финансы

Расходы на проведение референдума в Казахстане сократили

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2026 15:25 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Член Центральной комиссии референдума Михаил Бортник на брифинге в ведомстве 23 февраля 2026 года озвучил итоговую сумму, которая потребуется для проведения референдума 15 марта, передает корреспондент Zakon.kz.

Михаил Бортник сообщил, что сокращение происходило по ряду статей, которые обозначены были в смете.

"Была урезана часть, связанная с информационной работой, сокращены средства на организацию и проведение тех же командировок, транспортных расходов. В основном связано с расчетами, которые были представлены нашими регионами. Дополнительно мы отработали по каждому региону, смогли оптимизировать предложения, дальше (сумма. – Прим. ред.) сокращена Минфином", – пояснил он.

Он подчеркнул, что порядка 75% средств, которые поступили на счет Центральной комиссии по референдуму, будут израсходованы для выплаты заработной платы членов территориальных комиссий.

"На прошлом заседании мы объявили, что работаем с нашим правительством по разработанной схеме и смете затрат на референдум. Эта цифра была мною озвучена – 20,8 млрд тенге. После отработки с Минфином мы вышли на цифру 20,778 млн 515 тысяч тенге. Эти средства делятся между Центральной комиссией референдума и Министерством иностранных дел. МИД для обозначенных функций получает 123 млн 634 тысячи тенге. Средства уже поступили на счета комиссий через Центральную комиссию по референдуму и в МИД", – резюмировал Михаил Бортник.

12 февраля 2026 года член Центральной комиссии референдума Азамат Айманакумов сообщил, что по состоянию на 1 января 2026 года в реестр избирателей включены 12 416 759 граждан, постоянно зарегистрированных по месту жительства.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Курс доллара продолжил рост на торгах 23 февраля
15:40, 23 февраля 2026
Курс доллара продолжил рост на торгах 23 февраля
Сколько денег потребуется на проведение референдума по проекту Конституции в Казахстане
18:09, 12 февраля 2026
Сколько денег потребуется на проведение референдума по проекту Конституции в Казахстане
Что можно и что нельзя делать в период подготовки и проведения референдума
19:00, 12 февраля 2026
Что можно и что нельзя делать в период подготовки и проведения референдума
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Александр Усик рассказал, что уже знает, когда завершит карьеру
07:19, Сегодня
Александр Усик рассказал, что уже знает, когда завершит карьеру
Чимаев считает, что Царукян давно заслужил титульник: Иногда в UFC делают странные вещи
06:49, Сегодня
Чимаев считает, что Царукян давно заслужил титульник: Иногда в UFC делают странные вещи
Стал известно, кто из казахстанцев выступит на "Кубке Странджа" 24 февраля
06:20, Сегодня
Стал известно, кто из казахстанцев выступит на "Кубке Странджа" 24 февраля
Юлия Путинцева потерпела сенсационное поражение на старте турнира в Мексике
05:48, Сегодня
Юлия Путинцева потерпела сенсационное поражение на старте турнира в Мексике
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: