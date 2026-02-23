Узбекистан обошел Китай: какие страны активнее всего открывают бизнес в Казахстане

На 1 февраля 2026 года количество зарегистрированных иностранных компаний в РК увеличилось на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число зарегистрированных компаний с совместной формой собственности выросло более умеренно – на 0,9%, сообщает Zakon.kz.

За год в этом секторе экономики произошло ключевое изменение. Если раньше, по данным БНС АСПиР РК, основным источником новых компаний традиционно оставались Россия и Китай, то теперь на второе место уверенно вышел Узбекистан.

Россия сохраняет лидерство

По числу зарегистрированных юридических лиц и филиалов с иностранной формой собственности лидирует Россия – 22 771 компания, из которых 17 300 являются действующими. Кроме того, зарегистрировано 4 790 компаний с совместной формой собственности, 3 716 из них продолжают работу.

Фактически каждая третья иностранная компания в Казахстане связана с российским капиталом, что отражает тесные торгово-экономические связи между странами и высокую степень взаимной интеграции бизнеса.

Узбекистан: уверенность и прогресс

На второе место по числу зарегистрированных компаний с иностранной формой собственности вышел Узбекистан – 8 491 юридическое лицо, из которых 6 797 действуют. Для сравнения, Китай, который долгое время удерживал вторую позицию, имеет 8 392 зарегистрированные компании и 6 671 действующую.

Разрыв пока минимальный, однако сам факт выхода Узбекистана на второе место отражает усиление деловой активности узбекских предпринимателей в Казахстане и рост трансграничного бизнеса в Центральной Азии.

В сегменте совместной собственности Узбекистан также присутствует, но в меньших масштабах – 630 зарегистрированных и 463 действующие компании.

Китай и Турция в первой пятерке

Китай занимает третью позицию по иностранной форме собственности – 8 392 зарегистрированные и 6 671 действующая компания. При этом по совместным предприятиям Китай опережает Узбекистан: 1 195 зарегистрированных и 963 действующие компании.

Турция замыкает четверку лидеров: 5 024 зарегистрированные компании с иностранной формой собственности, из которых 3 275 действуют. В сегменте совместной собственности – 733 зарегистрированные и 470 действующих компаний.

Соседи усиливают присутствие

Среди стран Центральной Азии заметную активность демонстрирует Кыргызстан – 2 800 зарегистрированных и 2 038 действующих компаний с иностранной формой собственности, а также 383 зарегистрированные и 286 действующих совместных предприятий.

Азербайджан представлен 1 624 зарегистрированными и 1 237 действующими компаниями, Украина – 1 265 и 908 соответственно. Германия, Беларусь и Республика Корея замыкают топ-10, каждая из стран имеет от 866 до 957 зарегистрированных компаний с иностранной формой собственности.

Где работает иностранный бизнес

В отраслевом разрезе более трети всех зарегистрированных юридических лиц с иностранной и совместной формой собственности сосредоточены в сфере оптовой и розничной торговли; ремонта автомобилей и мотоциклов – 35,8%.

На втором месте – предоставление услуг (14,6%), на третьем – строительство (9%). Это указывает на ориентацию иностранного бизнеса преимущественно на внутренний рынок, сферу услуг и инфраструктурные проекты.

Что это означает для экономики

Смещение второй позиции от Китая к Узбекистану отражает более широкий тренд – усиление региональной экономической интеграции в Центральной Азии. Казахстан постепенно становится площадкой не только для крупных международных корпораций, но и для регионального бизнеса, ориентированного на торговлю, услуги и строительство.

Казахстан остается привлекательной юрисдикцией для открытия компаний, однако характер этого интереса по-прежнему носит в большей степени торгово-сервисный, а не индустриальный характер.

Другими словами, структура иностранного присутствия показывает, что основной интерес инвесторов сосредоточен не в промышленности, а в секторах с быстрым оборотом капитала и относительно низким порогом входа.

