Как налоговая реформа меняет МСБ Казахстана: куда исчезают ИП и что происходит в регионах

По состоянию на 1 февраля 2026 года в стране зарегистрировано 2,33 млн субъектов малого и среднего бизнеса, из которых около 2,15 млн реально работают. В годовом выражении это означает рост на 2,3% и 2,6%, соответственно, сообщает Zakon.kz.

Огни больших городов

Если разобрать эти цифры, представленные БНС АСПиР РК в отчете "Социально-экономическое развитие Республики Казахстан за январь 2026 года", то становится очевидно: казахстанский МСБ все быстрее уходит от микроформата и смещается в сторону юридических лиц.

Число юридических лиц в секторе выросло на 3,6%, тогда как количество индивидуальных предпринимателей сократилось на 5,6%. По крестьянским и фермерским хозяйствам динамика также отрицательная – около минус 5%. Иными словами, сектор формально растет, но внутри него идет перераспределение: ИП и мелких хозяйств становится меньше, но компаний в корпоративной форме становится больше.

Этот сдвиг особенно заметен в крупнейших городах. Так, в Алматы зарегистрировано около 448 тысяч субъектов МСП, в Астане – более 305 тысяч. За год количество зарегистрированных малых и средних предприятий (МСП) в столице выросло на 7,9%, в Алматы – на 6,5%.

Для сравнения: в большинстве регионов рост либо минимальный, либо статистика колеблется вокруг нуля. В Акмолинской области число зарегистрированных МСП увеличилось на 2,2%, в Костанайской – на 0,8%, в Павлодарской – на 0,7%, в Туркестанской области показатель остался на уровне прошлого года (100%). В ряде регионов фиксируется снижение: в Восточно-Казахстанской области – на 3,9%, в области Улытау – на 3,5%, в области Абай – на 2%.

Фото: Zakon.kz

То есть формируется устойчивая картина: предпринимательская активность концентрируется в мегаполисах. Там выше платежеспособный спрос, больше инфраструктуры, проще доступ к финансированию и цифровым сервисам. В регионах бизнес чаще работает на узком рынке, сильнее зависит от сезонности и быстрее чувствует любые экономические колебания. В результате разрыв между городами и областями постепенно увеличивается.

Однако самый резкий сигнал в статистике – это падение количества ИП. В Алматы их число по сравнению с прошлым годом сократилось до 54% от уровня прошлого года, в Астане – до 75%, в Шымкенте – до 78%. В Алматинской области показатель составляет 95%, в Карагандинской – 93%, в Костанайской – 88%, в Кызылординской – 88%. Снижение фиксируется практически по всей стране.

Фото: Zakon.kz

Налоговый кодекс добавил прозрачности

Однако, на наш взгляд, здесь важно понимать, что существенную роль здесь сыграли изменения в налоговом законодательстве, вступившие в силу с 2026 года.

Новый Налоговый кодекс сократил количество специальных налоговых режимов до трех и ввел полноценный режим самозанятости, позволяющий легально работать без регистрации ИП. Часть предпринимателей, ранее работавших по патенту или упрощенным режимам, автоматически перешли в категорию самозанятых или были вынуждены выбирать новые режимы. В статистике это выглядит как сокращение ИП, хотя фактически многие продолжают деятельность.

Дополнительный фактор – ограничение на налоговые вычеты по операциям с ИП на упрощенном режиме для компаний на общеустановленном режиме. В результате сокращение ИП во многом отражает статистический сдвиг: микробизнес постепенно уходит либо в самозанятость, либо в более формализованные формы.

Отдельно рассмотрим сельский сегмент. В большинстве регионов количество крестьянских и фермерских хозяйств снижается: в Акмолинской области показатель составляет 95%, в Актюбинской – 91%, в Восточно-Казахстанской – 91%, в Костанайской – 88%, в Кызылординской – 88%. Это означает, что каждое десятое фермерское хозяйство за год фактически выпало из статистики.

Еще один важный момент – разрыв между зарегистрированными и действующими субъектами МСП. В стране зарегистрировано 2,33 млн МСП, но реально работают около 2,15 млн. Почти 180 тысяч субъектов существуют только на бумаге. Это означает, что формальный рост числа МСП не всегда превращается в рост реальной деловой активности.

В совокупности эти тенденции формируют новую модель казахстанского МСП. Сектор становится более формализованным, более городским и менее ориентированным на микропредпринимательство. Это тоже может означать повышение прозрачности и устойчивости бизнеса.

Ранее мы сообщили, что индивидуальные предприниматели в 2025 году обеспечили розничный оборот в 9,8 трлн тенге, продемонстрировав двузначный рост второй год подряд. Аномальный всплеск в секторе совпал с внедрением фискального контроля мобильных переводов.