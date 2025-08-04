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Почему в Казахстане с каждым годом рождается все меньше детей

демографический спад рождаемости в РК, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2025 13:54 Фото: Zakon.kz
Казахстан называют молодой и динамично развивающейся страной. Но если взглянуть на свежие демографические данные, становится заметно: несмотря на рост численности населения, рождаемость в последние годы идет на спад. Zakon.kz решил выяснить причины такого тренда.

Когда в доме появляется ребенок, жизнь перестраивается вокруг него. Все становится другим: звуки, ритм, приоритеты. Но в масштабах страны рождение ребенка – это не только личное счастье. Это индикатор. Пульс. Настроение нации. И если этот пульс замедляется, стоит спросить не "почему меньше детей", а "почему меньше уверенности?".

Цифры, которые говорят сами за себя

По данным бюро Национальной статистики:

  • Население страны с 2015 по 2025 выросло на 16,5%. Это плюс 2 868 512 человек.
  • Уровень урбанизации взлетел на 27,8%.
  • Астана – абсолютный лидер по приросту: +77,9%. Шымкент находится на втором месте: +46,4%.

При этом мужчин у нас в стране меньше: 48,9% против 51,1% женщин. Самая большая разница в Алматы: 46,5% мужчин, 53,5% женщин.

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Мы поговорили с социологом Жанар Кукановой, которая рассказала, почему для молодежи перестало быть актуальным рожать детей.

"Современная молодежь иначе относится к семье и детям. Многие не спешат вступать в брак, а создав семью, откладывают рождение ребенка, особенно второго или третьего. В отличие от предыдущего поколения, которое жило "завтрашним днем" и надеялось на поддержку детей в будущем, сегодняшние молодые предпочитают жить "здесь и сейчас", ценят личную свободу, карьеру и финансовую независимость. Не будет детей – тоже не страшно, можно потом позже сделать ЭКО. Создание семьи и рождение ребенка для них не приоритет, а один из возможных сценариев", – объясняет социолог Жанар Куканова.

Рождаемость: был рост, теперь спад

С 2014 по 2021 год наблюдался постепенный рост: с 399 тыс. до рекордных 445 875 новорожденных в 2021 году.

Но с 2022-го начался спад, и в 2024 году мы достигли самого низкого уровня за 10 лет – всего 366 тыс. новорожденных.

То есть за три года мы "потеряли" почти 80 тысяч младенцев в год. Это как если бы из демографической карты исчез целый средний казахстанский город.

Но на то есть свои объективные причины. Молодая мама Чинара Жангабылова с детства мечтала о пяти детях, но после первого ребенка осознала, что, скорее всего, реализовывать данную мечту она с мужем не будет.

"Конечно, я по-прежнему считаю, что большая семья – это здорово. Но это и огромная ответственность. Материнство для меня – дело очень серьезное. Я тревожная мама, каждый шаг обдумываю до мелочей. Раньше я понимала, что быть мамой – это труд. Но только став ею, по-настоящему это прочувствовала. Я даже представить не могла, что можно так сильно любить ребенка и при этом беспокоиться буквально обо всем, что его касается. С тех пор, как на свет появился мой сын, я думаю о нем всегда: о его будущем, здоровье, счастье. И чувствую, что теперь это моя главная ответственность", – делится своей историей Чинара Жангабылова.

Город vs село: где рожают больше?

До данным Бюро Национальной статистики, городское население стабильнее, но рождаемость тоже падает: в 2024 году – минус 5,3% (с 231 тыс. снизилось до 219 тыс.).

Села теряют быстрее, особенно в северных и восточных регионах. Это значит, что урбанизация растет, но, к сожалению, не ведет к росту рождаемости.

Туркестанская область лидирует по рождаемости на селе. В городах – Алматы, Астане, Шымкенте дают почти треть всех городских рождений.

В ХХI веке родить ребенка – это уже не просто этап жизни. Это взвешенное решение, на которое влияет все: от внутреннего состояния до внешних обстоятельств. И у каждой семьи – свой путь в данном вопросе.

"Сегодня средний возраст женщин, рожающих в Казахстане, составляет 29,5 года. Для сравнения, двадцать лет назад он был около 24 лет. Это важно, потому что возраст – один из ключевых факторов, влияющих на вероятность наступления беременности. Чем он выше, тем ниже эффективность, особенно в программах ЭКО. До 35 лет эффективность ЭКО может достигать 45-50% при несложных формах бесплодия. После 35-38 лет она снижается примерно до 25%. В 40 лет – около 15%, а после 42 – не более 5-7%. К сожалению, возрастные ограничения – это то, что невозможно компенсировать ни технологиями, ни деньгами".Профессор, президент Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины, главный внештатный репродуктолог МЗ РК, академик НАН РК Вячеслав Локшин

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Бывают случаи, когда пара хочет завести ребенка, но не может. Ведь даже при внимательном отношении к здоровью и своевременных визитах к врачу не всегда все складывается так, как хочется. Образ жизни, возраст, стрессы, экологические и социальные факторы – все это может мешать зачатию естественным путем.

Но благо мы живем в современном обществе, и пары, которые хотят стать родителями, обращаются к вспомогательным репродуктивным технологиям. ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) уже давно перестало быть чем-то редким или "экзотическим". Сегодня это реальный шанс стать родителями для тех, кто долго шел к этому и столкнулся с трудностями.

Президент Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины, главный внештатный репродуктолог МЗ РК, академик НАН РК профессор Вячеслав Локшин рассказал, какие факторы достоверно влияют на вероятность наступления беременности и развития бесплодия.

  • Перенесенные половые инфекции. Любые заболевания, передающиеся половым путем, особенно в молодом возрасте, могут вызывать спайки и непроходимость маточных труб. Именно поэтому важно использовать средства защиты и своевременно обращаться к врачу.
  • Особенности пубертатного периода. Если у подростка наблюдаются отклонения: слишком позднее начало менструации, нерегулярный цикл, сильные кровотечения – это повод для обязательной консультации с гинекологом. Любое лечение должно начинаться вовремя. Это критично для формирования здоровой репродуктивной системы.
  • Перенесенные воспалительные заболевания. Сюда относятся не только гинекологические проблемы, но и, казалось бы, "несерьезные" вещи: кариозные зубы, хронический тонзиллит и другие очаги инфекции. Все это влияет на репродуктивное здоровье. У мальчиков особое внимание следует уделить инфекционному паротиту (свинке), который в ряде случаев может привести к бесплодию.
  • Масса тела. Ожирение и избыточный вес существенно снижают вероятность наступления беременности. В таких случаях лечение, как правило, начинается с коррекции веса и нормализации обмена веществ.
Кроме того, репродуктивную функцию желательно реализовать до 30 лет. Если супружеская пара старше 35 лет и в течение полугода живет половой жизнью без контрацепции и не может зачать ребенка, стоит обратиться к специалистам. Для более молодых пар срок ожидания до визита к врачу – примерно один год".Вячеслав Локшин

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А что ждет страну, если рождаемость будет падать?

Демографический перевал. Мы подходим к рубежу, где больше не наращиваем население за счет высокой рождаемости. Теперь в игру вступают миграция, урбанизация и качество жизни.

Города растут, но детей не прибавляется. Рост населения в городах – это не про детские сады и школы, а про переезд молодежи из сел, и чаще без детей.

"Внешняя миграция сегодня заметного влияния на демографическую ситуацию не оказывает. Многодетные семьи в страну массово не въезжают и не уезжают. Уровень образования и занятости женщины оказывает значительное влияние на репродуктивное поведение", – социолог Жанар Куканова.

Почему меньше рожают?

Потому что выросла стоимость жизни, потому что ипотека, потому что работа, переезды, постоянная нестабильность. Молодежь все чаще откладывает создание семьи: сначала диплом, стабильный доход, потом квартира. А ребенок? Если останутся силы, время и ресурсы.

Меняется и роль женщины. Сегодня это не только мама, но и профессионал, студентка, предприниматель и просто человек с правом на личный выбор. И это нормально.

"Как правило, у работающих и высокообразованных женщин меньше детей: часто это 1-2, реже 3 ребенка. Просто потому, что они трезво оценивают свои возможности: и по времени, и по ресурсам. Иногда решение вовсе отказаться от материнства – это тоже осознанный выбор". Социолог Жанар Куканова

Сокращение рождаемости происходит не только у нас. Есть страны, где ситуация даже более серьезная.

Больше всего снижение зафиксировано в:

  • Армении – (-17,2%);
  • Турции – (-14,3%). 

Немалые показатели снижения есть и в:

  • Кыргызстане – (-13,5%);
  • Молдове – (-10,9%);
  • Румынии – (-10,4%);
  • Бразилии – (-9,1%);
  • Китае – (-8,7%);
  • Болгарии – (-5,9%). 

Это показывает, что похожие процессы происходят не только в Казахстане, но и в соседних странах и даже в других частях мира.

Рождаемость – это не только биология. Это зеркало общества, его настроений и планов. Сейчас в этом зеркале не кризис, но остановка. Настало время подумать, какие условия нужны, чтобы семьи в Казахстане не боялись рожать, а хотели.

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Асель Аукешева
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