Курс доллара превысил 501 тенге на торгах 25 февраля

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 25 февраля 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 501,26 тенге, поднявшись на 4,02 тенге.

Курс российского рубля составил 6,54 тенге (+0,09).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 72,70 тенге (+0,69).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 500,4-503,7 тенге, евро – по 588,7-594,6 тенге, рубли – по 6,43-6,55.

Мировые цены на нефть растут на торгах 25 февраля.

Так, цена майских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 0,67% относительно предыдущего закрытия – до 71,05 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI – на 0,66%, до 66,06 доллара.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 496,85 тенге, евро – 585,54 тенге, рубля – 6,49 тенге.

