Финансы

Курс доллара превысил 501 тенге на торгах 25 февраля

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2026 15:48 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 25 февраля 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 501,26 тенге, поднявшись на 4,02 тенге.

Курс российского рубля составил 6,54 тенге (+0,09).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 72,70 тенге (+0,69).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 500,4-503,7 тенге, евро – по 588,7-594,6 тенге, рубли – по 6,43-6,55.

Мировые цены на нефть растут на торгах 25 февраля.

Так, цена майских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 0,67% относительно предыдущего закрытия – до 71,05 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI – на 0,66%, до 66,06 доллара.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 496,85 тенге, евро – 585,54 тенге, рубля – 6,49 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 25 февраля, можно здесь.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
