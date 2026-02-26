Тенге слабеет – не пора ли покупать доллары

Тенге продолжает снижение. Еще 18 февраля курс доллара был 489,1 тенге, а сегодня он вырос до 501,75. Разница – 12 тенге, или 2,5%. После длинного укрепления разворот выглядит резким. Zakon.kz попытался разобраться – означает ли это новую волну девальвации или просто технический отскок.

Вот – новый разворот

Отметим, курс на укрепление тенге взял в конце сентября 2025 года, когда доллар стоил 549 тенге.

К 10 октября курс опустился ниже 540, к 31 октября – ниже 530, в середине ноября преодолел 520. К 4 февраля 2026 года доллар стоил уже менее 500 тенге.

Фактически за четыре с половиной месяца нацвалюта укрепилась почти на 60 тенге – более чем на 10%. Поэтому возврат выше 500 воспринимается как психологический сигнал разворота.

Что творится на торгах?

Вчера, по данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), доллар впервые за последние 16 торговых сессий вновь превысил отметку 500 тенге. В среду средневзвешенный курс по паре USD/KZT вырос на 4,24 тенге – до 501,48. Сегодня курс – 502,1 тенге за доллар.

Примечательно, что объем торгов растет. Накануне он составил 442,5 млн долларов – на 67 млн больше обычного уровня, сегодня – картина почти аналогичная. Это означает, что рост обеспечен реальным спросом на валюту.

Ассоциация финансистов Казахстана (АФК) связывает всплеск спроса с сезонным оживлением деловой активности, оплатой импортных поставок и подготовкой к праздничным выходным, когда традиционно увеличиваются зарубежные поездки.

Фото: Zakon.kz

Большая налоговая неделя

Финансовый эксперт Турар Абди объясняет, что февральское укрепление тенге было связано с пиком налоговых выплат.

Механика простая: экспортеры получают выручку в долларах, но налоги государство принимает только в тенге. Чтобы рассчитаться с бюджетом, компании массово продают валюту на бирже.

В результате предложение доллара растет, курс снижается, тенге временно укрепляется. Пик таких выплат традиционно приходится на 20-25 февраля.

После завершения налогового периода дополнительное предложение валюты исчезает, и рынок возвращается к балансу спроса и предложения. Именно это и произошло.

Пора ли покупать доллары?

По мнению эксперта, пытаться угадать "идеальную точку" входа бессмысленно. Вместо этого он рекомендует стратегию поэтапной покупки – метод "лесенки".

Если у инвестора есть 5 млн тенге на покупку валюты, эксперт предлагает действовать так:

1,5 млн тенге – обменять сейчас;

1,5 млн тенге – через 10 дней, ближе к завершению налогового периода;

оставшиеся 2 млн тенге – еще через 10 дней, уже в марте.

Такой подход позволяет усреднить курс до середины марта и снизить риск покупки на локальном максимуме.

При этом финансист подчеркивает важный нюанс: покупать доллары имеет смысл только на средства, которые не понадобятся в течение года. Это долгосрочный капитал.

У инвестора должна быть холодная голова и ледяное сердце

Если деньги нужны на текущие расходы, рациональнее держать их в тенге – на депозите под 20% годовых или в тенговых облигациях с доходностью 22-23%, подчеркивает специалист.

Простая арифметика: даже если доллар к концу года вырастет до 540-560 тенге, тенговые инструменты с доходностью 20%+ способны перекрыть этот рост на коротком горизонте. Депозит под 20% окажется менее выгодным только в случае, если доллар превысит примерно 606 тенге.

Таким образом, краткосрочные деньги логичнее размещать в тенговых инструментах, а валюту покупать только в рамках долгосрочной стратегии.

Что же получается? Ослабление тенге после завершения налогового периода выглядит закономерным и техническим. Это не сигнал паники, а возврат к рыночному балансу. Так что покупка доллара сегодня – это вопрос стратегии, а не эмоций. Главный риск сейчас – не пропустить "идеальный момент", а принять валютное решение без учета горизонта инвестирования.

Ранее мы рассказали, почему сегодня нужно с осторожностью относиться к инвестированию в золото.