Тенге слабеет на фоне укрепления индекса доллара в мире

Курс национальной валюты заметно ослаб после победы Дональда Трампа на выборах в США и последовавшего за этим роста индекса доллара США. Аналитики оценили дальнейшие перспективы по курсу тенге. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Спрос на инвалюту заметно возрос в среду на фоне глобального укрепления индекса доллара в свете уверенной победы Трампа на выборах президента США и коррекции цен на нефть. Согласно данным Financial Times 6 ноября индекс доллара по отношению к корзине шести ведущих мировых валют достиг пикового роста в 1,92 процента, поднявшись до 105,441 пункта.

По информации Ассоциации финансистов Казахстана, по итогам валютных торгов в среду пара USD/KZT закрылась на уровне 492,2, прибавив 3,19 тенге.

"Торги проходили при умеренной активности – совокупный объем составил 198,1 млн долларов (–62,1 млн). Тем не менее потенциал к укреплению тенге сохраняется с учетом предстоящей подготовки к заключительному в текущем году фискальному периоду и повышенных продаж инвалюты из Нацфонда (1,301,4 млрд долларов)". АФК

Фото: Национальный банк РК

Аналитик Анна Бодрова считает, что падение тенге в паре с долларом связано не только с последствиями ралли американского доллара на мировом валютном рынке, но также с отсутствием значимых решений со стороны Нацбанка РК.

"Усиление позиций доллара на мировой арене быстро скажется на положении тенге как торгуемого актива. Так и произошло. Вероятно, еще несколько дней курс тенге сохранится под давлением, так как USD чувствует мощную поддержку со стороны политического драйвера. Уверенная победа Дональда Трампа на президентских выборах в США создала для доллара стабильную среду". Анна Бодрова

Небольшой рост наблюдается на рынке нефти. Аналитик отмечает, что сырью сложно дорожать в периоды укрепления USD, поэтому даже текущий подъем оценивается благоприятно. Сегодня баррель марки Brent подорожает до 75,5 доллара.

Добавим, что среду, после новостей о победе Трампа на выборах, нефть марки Brent завершила снижением до 75,2 доллара. Сегодня падение уже почти полностью отыграно. По мнению специалистов АФК, поддержку рынку могут оказывать ожидания дополнительных мер стимулирования экономики КНР, проведение жесткой внешней политики Трампом по отношению к Ирану и Венесуэле, а также новости о снижении добычи в РФ на установленный в рамках ОПЕК+ уровень.

В целом, ввиду всех этих факторов существенных изменений в курсах не ожидается. В четверг курс доллара США останется в рамках 489-493 тенге, евро – 525-535 тенге, рубль – 5,00-5,10 тенге, китайский юань – 68-70 тенге.