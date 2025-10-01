Время покупать юань: валюта КНР вышла на 5-е место в мире в торговых расчетах

Китайский юань продолжает свое десятилетнее восхождение на мировой валютной арене, уверенно тесня британский фунт и закрепляя за собой статус одной из ключевых мировых валют, сообщает Zakon.kz.

В то время как доля юаня в глобальных операциях растет, его влияние ощущается и на локальных рынках, в частности, в Казахстане, где спрос на китайскую валюту бьет рекорды.

Юань "дышит в спину" фунту

По данным трехлетнего исследования Банка международных расчетов, опубликованным Bloomberg, объем мировой торговли китайским юанем подскочил до 817 млрд долларов в день. Этот внушительный показатель продолжает тенденцию последних десяти лет и приближается к объемам торгов британского фунта. (Банк международных расчетов (Bank for International Settlements, BIS) – международная финансовая организация, в функции которой входит содействие сотрудничеству между центральными банками и облегчение международных финансовых расчетов; кроме того, это центр экономических и денежно-кредитных исследований. Штаб-квартира: Базель, Швейцария. – Прим. ред.).

Как утверждает эксперт финансового рынка Грег Ричи (Greg Ritchie), доля юаня в мировых валютных операциях выросла до 8,5% по сравнению с 7,0% в 2022 году. Юань остается пятой по объему торгов валютой, но стремительно сокращает отставание от занимающего четвертое место фунта стерлингов, доля которого, напротив, снизилась с 12,9% до 10,2% (первые три места занимают доллар, евро и йена. – Прим. ред.).

"Китайские власти годами планомерно работают над повышением глобальной привлекательности своей валюты. Ослабление некоторых мер контроля за движением капитала – часть этой стратегии, нацеленной на снижение доминирования доллара США". Greg Ritchie

Неоднозначные сигналы и новые игроки

Впрочем, показатели международного использования юаня в этом году демонстрируют неоднозначную картину. Например, его доля как мировой платежной валюты в транзакциях, зарегистрированных в системе SWIFT, в августе составила 2,9%. Это существенно ниже, чем 4,7% в том же месяце прошлого года.

На мировом рынке появились и другие заметные игроки. Швейцарский франк резко нарастил дневной объем торгов до 612 млрд долларов, обогнав австралийский и канадский доллары и став шестой по объему торгов валютой. Доля гонконгского доллара также заметно выросла с 2,6% до 3,8%.

Глобальные финансовые центры сохраняют доминирование

Трехгодичное исследование БМР показывает, что торговля валютными и процентными деривативами по-прежнему сосредоточена в крупнейших финансовых центрах.

На торговые площадки в четырех странах – Великобритании, США, Сингапуре и САР Гонконг – приходится 75% всех валютных операций.

Великобритания остается важнейшей площадкой для валютной торговли в мире с долей в 38% от общего оборота. Что касается процентных деривативов, то Великобритания и США также лидируют. При этом доля Великобритании выросла до 50% (после резкого роста торговли контрактами, номинированными в евро), а доля США снизилась до 24%.

Казахстан: всплеск спроса на юань

Тенденция усиления юаня находит отражение и на внутреннем валютном рынке Казахстана. По данным Нацбанка РК, в августе зафиксирован значительный рост спроса на китайский юань, превысивший средние уровни за последние 12 месяцев.

Объем нетто-покупок юаня составил 374,5 млн долларов, увеличившись на 29,4% по сравнению с июлем.

С начала года курс тенге к юаню ослаб на 4,9%, что в совокупности с усилением импортных потоков из КНР стимулирует спрос на китайскую валюту.

Основная концентрация спроса традиционно приходится на Алматы, где сформировано 52% всех покупок (193,6 млн долларов). Высокая активность также характерна для северных и восточных регионов страны, включая Павлодарскую (69,6 млн долларов) и Карагандинскую (26,0 млн долларов) области.

Эксперты полагают, что на фоне растущей роли Китая в мировой экономике и планомерной политики Пекина по интернационализации своей валюты укрепление позиций юаня – лишь вопрос времени.

Ранее мы сообщили, что Банк Развития Казахстана впервые в Центральной Азии разместил еврооблигации в китайских юанях. Размещение состоялось во время визита главы государства в Китай в 2025 году и вызвало высокий интерес инвесторов.