Казахстанцы массово скупают доллары на фоне укрепления тенге – статистика обменных пунктов

Январь 2026 года на наличном валютном рынке прошел под знаком активной покупки доллара. По итогам месяца население приобрело иностранной валюты в обменниках на 150 302 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Для первого месяца года это крупный объем. Он показывает, что интерес к доллару в начале 2026 года не спадает.

Главные покупатели долларов, согласно статистике Нацбанка РК, живут в Алматы. Жители мегаполиса купили американских денег на 58 709,3 млн тенге – это 39,1% всего объема по стране.

В Астане чистая покупка составила 19 272,4 млн тенге, в Шымкенте – 15 562,2 млн. В сумме три мегаполиса обеспечили 93 543,9 млн тенге, или 62,2% всего спроса на доллар.

Среди областей наиболее заметные объемы покупки доллара зафиксированы в Мангистауской области – 9 718,9 млн тенге, Актюбинской – 8 037,6 млн и Атырауской – 6 581,4 млн тенге. Это регионы с высокой внешнеэкономической активностью. Далее следуют Костанайская область – 5 384,5 млн и Западно-Казахстанская – 4 700,3 млн тенге. В Карагандинской области объем составил 3 937,2 млн тенге.

При этом в ряде регионов показатели значительно скромнее. В области Улытау чистая покупка доллара составила 471,0 млн тенге, в Алматинской области – 509,0 млн, в ВКО – 649,0 млн тенге.

Ключевой штрих месяца – это поведение населения на фоне укрепления тенге, полагает экономист Руслан Султанов. По динамике курса USD/KZT в январе видно движение в сторону более крепкого тенге (курс опускался в район 501-503 к концу месяца после уровней выше 511-513 в начале).

"В таких условиях розничные покупки доллара выглядят не как паника, а как "покупка на откате": чем комфортнее курс, тем легче населению наращивать валютные сбережения небольшими порциями". Руслан Султанов

Евро в стране также покупали, однако его объемы несопоставимы с долларом. По итогам января чистая покупка европейской валюты составила 8 271,1 млн тенге – почти в 18 раз меньше, чем по доллару. Наибольший спрос пришелся на Алматы – 2 888,6 млн тенге, Астану – 2 093,0 млн и Шымкент – 1 121,2 млн. В Жамбылской области и области Жетысу, напротив, зафиксирована чистая продажа евро – минус 38,1 млн и минус 29,3 млн тенге, соответственно.

Фото: Zakon.kz

Иная динамика наблюдается по российскому рублю. По итогам января показатель составил минус 5 257,7 млн тенге. Это означает, что в целом по стране население чаще сдавало рубли в обменные пункты, чем покупало их. Наибольшие объемы продажи рублей отмечены в Актюбинской области – 1 906,3 млн тенге, Алматы – 1 823,4 млн и Астане – 1 689,0 млн. Значительные объемы продажи также зафиксированы в Шымкенте – 742,5 млн и Западно-Казахстанской области – 735,5 млн тенге.

При этом в отдельных регионах рубль, напротив, пользовался популярностью. В Карагандинской области чистая покупка составила 790,3 млн тенге, в ВКО – 341,1 млн, в Акмолинской – 261,5 млн, в Костанайской – 202,8 млн и в СКО – 200,3 млн тенге. Таким образом, интерес к рублю в стране наблюдается на север страны, что вполне объяснимо объемами приграничной торговли.

Фунт стерлингов и китайский юань остаются нишевыми инструментами. По фунту чистая покупка составила 202,5 млн тенге, по юаню – 85,2 млн тенге. Даже в регионах-лидерах суммы измеряются десятками миллионов тенге, что несопоставимо с объемами операций по доллару.

В целом январская картина подтверждает устойчивую структуру наличного валютного рынка: основной спрос сосредоточен на долларе, евро занимает второе место с большим отрывом, а рубль в начале года чаще продавали. Ключевую роль в формировании общенациональных показателей продолжают играть Алматы и Астана.

