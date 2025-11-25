#АЭС в Казахстане
Финансы

Казахстанцы придерживают доллары: почему упал объем операций на наличном валютном рынке

Обмен валют, обменник, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2025 10:21 Фото: pixabay
Сентябрь 2025 года ознаменовался резким снижением активности на наличном валютном рынке Казахстана. Обменные пункты купили у населения долларов на 31,6 млрд тенге меньше, чем месяцем ранее, сообщает Zakon.kz.

Тактика выжидания

Наиболее значительное изменение в структуре операций в обменниках страны, по данным Нацбанка РК, произошло с долларом США.

Чистый объем долларов, которые обменные пункты приобрели у населения, упал со 138,8 млрд тенге в августе до 107,2 млрд тенге в сентябре. Разница составила 31,6 млрд тенге. Самое резкое падение продаж долларов сконцентрировано в Алматы, где показатель сократился с 61,6 млрд до 22,4 млрд тенге.

Как видим, физические лица снизили темпы конвертации долларовых активов. Вероятная причина – несоответствие текущего обменного курса ожиданиям продавцов. Участники рынка, полагая, что курс тенге может ослабнуть, предпочитают аккумулировать валюту, ожидая более привлекательных котировок для ее реализации.

валютный рынок, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2025 10:21

Фото: nationalbank.kz

Рубль на корректировке

Спрос на российскую валюту со стороны казахстанцев также продемонстрировал существенную отрицательную динамику.

Чистая продажа наличного рубля населению сократилась на 14,3 млрд тенге, снизившись с 31,0 млрд до 16,7 млрд тенге. Самое значимое сокращение отмечено в Астане, где объем покупки рубля снизился с 27,3 млрд до 17,1 млрд тенге.

Ключевым фактором снижения, скорее всего, является сезонность. Всплеск спроса на рубли в августе был связан с периодом отпусков и пиком трансграничной торговли. Сентябрьское замедление отражает нормализацию этих потоков.

Евро без спекуляций

Евро показал себя как наименее волатильный сегмент наличного рынка. Объем чистой покупки евро обменными пунктами вырос с 6,9 млрд до 8,0 млрд тенге.

Характерно, что по сравнению с январем 2025 года покупка долларов США снизилась по всей республике примерно на 11%. Евро продемонстрировал значительное сокращение нетто-покупок (-77%). Российский рубль по объему нетто-продаж вырос на 75%, усилив тренд оттока этой валюты.

Отметим, что в Казахстане продолжат отслеживать все валютные сделки свыше 50 тысяч долларов.

Андрей Зубов
