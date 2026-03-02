#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
497.56
586.92
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
497.56
586.92
6.44
Финансы

Курс доллара резко подскочил на торгах 2 марта

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2026 15:40 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 2 марта 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 502,60 тенге, поднявшись на 4,91 тенге.

Курс российского рубля составил 6,49 тенге (+0,03).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 73,20 тенге (+0,58).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 500,5-502,9 тенге, евро – по 588,4-594 тенге, рубли – по 6,39-6,5.

Мировые цены на нефть растут на торгах 2 марта.

Так, стоимость нефти Brent поднялась на 6,4%, до $77,57 за баррель, в ходе торгов кратковременно превышая $82.

Американская нефть WTI подорожала на 6,2%, до $71,17 за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 497,56 тенге, евро – 586,92 тенге, рубля – 6,44 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 2 марта, можно здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Курс доллара резко подскочил на торгах 19 февраля
15:43, 19 февраля 2025
Курс доллара резко подскочил на торгах 19 февраля
Курс доллара резко подскочил на торгах 23 июля
15:38, 23 июля 2025
Курс доллара резко подскочил на торгах 23 июля
Доллар резко подорожал на торгах 13 марта
15:40, 13 марта 2025
Доллар резко подорожал на торгах 13 марта
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Появился способ для Даниила Медведева и Андрея Рублёва выбраться из Дубая
15:42, Сегодня
Появился способ для Даниила Медведева и Андрея Рублёва выбраться из Дубая
Бывший чемпион UFC "анонсировал" бой с Хамзатом Чимаевым
15:22, Сегодня
Бывший чемпион UFC "анонсировал" бой с Хамзатом Чимаевым
Джон Джонс ведёт переговоры о бое на UFC в Белом доме
14:44, Сегодня
Джон Джонс ведёт переговоры о бое на UFC в Белом доме
Даниил Медведев высказался о победе на топ-турнире в Дубае
14:18, Сегодня
Даниил Медведев высказался о победе на топ-турнире в Дубае
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: