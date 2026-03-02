Курс доллара резко подскочил на торгах 2 марта
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 502,60 тенге, поднявшись на 4,91 тенге.
Курс российского рубля составил 6,49 тенге (+0,03).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 73,20 тенге (+0,58).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 500,5-502,9 тенге, евро – по 588,4-594 тенге, рубли – по 6,39-6,5.
Мировые цены на нефть растут на торгах 2 марта.
Так, стоимость нефти Brent поднялась на 6,4%, до $77,57 за баррель, в ходе торгов кратковременно превышая $82.
Американская нефть WTI подорожала на 6,2%, до $71,17 за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 497,56 тенге, евро – 586,92 тенге, рубля – 6,44 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 2 марта, можно здесь.