Курс доллара резко подскочил на торгах 2 марта

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 2 марта 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 502,60 тенге, поднявшись на 4,91 тенге.

Курс российского рубля составил 6,49 тенге (+0,03).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 73,20 тенге (+0,58).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 500,5-502,9 тенге, евро – по 588,4-594 тенге, рубли – по 6,39-6,5.

Мировые цены на нефть растут на торгах 2 марта.

Так, стоимость нефти Brent поднялась на 6,4%, до $77,57 за баррель, в ходе торгов кратковременно превышая $82.

Американская нефть WTI подорожала на 6,2%, до $71,17 за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 497,56 тенге, евро – 586,92 тенге, рубля – 6,44 тенге.

