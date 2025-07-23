Курс доллара резко подскочил на торгах 23 июля
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 538,64 тенге, поднявшись сразу на 6,21 тенге.
Средневзвешенный курс рубля поднялся до 6,86 тенге (+0,05).
Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 74,88 тенге (+0,87).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 536,3-539 тенге, евро – по 629-634 тенге, рубли – по 6,73-6,85 тенге.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 23 июля.
Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures снизилась на 0,22%, до 68,44 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на сентябрь подешевели на 0,23%, до 65,16 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 531,96 тенге, евро – 622,45 тенге, рубля – 6,79 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 23 июля, можно здесь.