Финансы

Пока идет конфликт – дорожает золото: эксперты ждут 5 500 долларов за унцию и советуют не тянуть с покупкой

Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, инвестиционное золото, стоимость золота, цена золота , фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2026 14:28 Фото: pexels
После ударов США и Израиля по Ирану цены на драгоценные металлы буквально "сорвались с цепи". Только за одну торговую сессию золото выросло на 0,8%, а серебро прибавило 0,6%, сообщает Zakon.kz.

Драгоценное убежище

Вообще же золото только с начала 2026 года подорожало с 4 329 до 5 365 долларов за тройскую унцию, прибавив около 23%. Для защитного актива это нетипично высокая динамика, что и усиливает дискуссию: это новый виток долгосрочного тренда или уже перегрев.

Напомним, что "Актив-убежище" – это инструмент, который инвесторы используют для сохранения капитала в период кризисов. Такой актив не зависит от прибыли компаний и не несет кредитного риска конкретной стране, поэтому в моменты турбулентности спрос на него растет.

5 500 долларов – не предел

Главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерр считает, что спрос на золото может сохраниться, если конфликт затянется или расширится. По его оценке, приведенной Reuters, фондовые рынки в такой ситуации окажутся под давлением, а металл останется самым главным инструментом защиты. (KCM Trade – глобальная брокерская компания, специализирующаяся на торговле финансовыми активами, включая валюты, драгоценные металлы и другие инструменты, – Прим. ред.)

При этом биржевой аналитик Фавад Разакзада допускает движение к 5 500 долларам за унцию и обновление исторического максимума выше 5 600 долларов. Однако он оговаривается: если доллар укрепится, часть спроса может уйти, и темпы роста замедлятся.

Иначе говоря, рынок сейчас балансирует между двумя факторами – геополитическим страхом и валютной динамикой.

Как это отражается в Казахстане

Рост мировых котировок мгновенно отражается на внутренних ценах. По данным Национального банка Казахстана, вчера один грамм золота стоил 82 769,69 тенге, сегодня – уже 87 104,09 тенге.

Абсолютный прирост за сутки составил 4 334,40 тенге. В относительном выражении это около 5,24%. Для розничного рынка драгоценных металлов такое суточное движение является чрезвычайно резким и показывает, насколько чувствительна цена к внешней повестке.

Центробанки голосуют деньгами

По данным World Gold Council, крупнейшим покупателем золота в 2025 году стали:

  • Польша – 102 тонны.
  • Казахстан занял второе место с объемом закупок 57 тонн.
  • Азербайджан закупил 53,4 тонны.
  • Бразилия – 42,8 тонны.
  • Турция – 26,1 тонны.

Когда центральные банки наращивают запасы на исторических максимумах, это сигнал не спекулятивный, а стратегический. Резервы используются для стабилизации валюты и снижения зависимости от отдельных иностранных активов, – поясняют аналитики Finprom.kz.

Фото: Zakon.kz

Сегодня Казахстан занимает 16-е место в мире по объему золотых резервов – 341 тонны. В совокупности мировые центральные банки держат более 36,5 тыс. тонн золота, что составляет около пятой части всего добытого металла.

Что же получаем в итоге? Рост на 23% с начала года означает, что часть геополитических рисков уже учтена рынком. Если напряженность снизится или доллар укрепится, возможна коррекция. Но если конфликты в мире продолжатся, то тогда сегодняшние прогнозы покажутся "детским лепетом".

Ранее мы рассказали, почему столь масштабный рост цены на золото создает главную зону риска для инвесторов.

Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
