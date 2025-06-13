На фоне военной операции Израиля против Ирана выросли цены на нефть, золото и швейцарский франк, сообщает Zakon.kz.

По информации CNBC, фьючерсы на сырую нефть подскочили на 13% в четверг вечером после того, как Израиль без поддержки США нанес авиаудары по Ирану. Американская нефть марки West Texas Intermediate в последний раз выросла на 11,38% до 75,82 доллара за баррель, в то время как мировой эталон Brent поднялся на 10,28% до 76,48 доллара за баррель.

Аналогичная ситуация со швейцарским франком и золотом. При этом стоимость американских и азиатских индексов начала снижаться.

Мировые цены на нефть стремительно растут. Такие изменения дают Казахстану шанс получить дополнительные доходы в бюджет.



Ранее сообщалось, что израильские ВВС нанесли удар по Ирану. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что цель военной операции заключается в нанесении ударов по ядерной инфраструктуре Ирана. Израильская сторона также назвала атаку "необходимой для самообороны".

Позже стало известно, что во время атаки Израиля в Иране погибли начальник Генштаба Корпуса стражей иранской революции (КСИР) Хоссейн Салами и президент Исламского университета Азад Мохаммад.

Иран пообещал жестко ответить Израилю.