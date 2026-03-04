#Референдум-2026
Финансы

Какие валюты выиграли от эскалации на Ближнем Востоке и как ведет себя тенге

валюты, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 13:18 Фото: freepik
Обострение конфликта вокруг Ирана мгновенно встряхнуло финансовые рынки. Инвесторы начали срочно перестраивать позиции: часть активов распродается, деньги перетекают в защитные активы. Zakon.kz разбирался, какие денежные единицы усилили позиции и как на этом фоне чувствует себя тенге.

Кому кризис на руку?

После ударов Израиля и США по Ирану на валютном рынке сработал привычный механизм действий. Капитал начал уходить из рискованных активов и возвращаться в главные резервные валюты мировой финансовой системы.

На фоне этих процессов индекс доллара DXY, который показывает силу американской валюты к корзине крупнейших денежных единиц мира, вырос за день на 0,8%, а за неделю – на 1,34%, остановившись на отметке 99. Подобные скачки обычно происходят именно в периоды геополитических потрясений.

Укрепление доллара было также поддержано общим ухудшением настроений на рынке. Фьючерсы на индекс S&P 500 снизились на 1,5% после того, как Дональд Трамп подчеркнул, что бомбардировки Ирана будут продолжаться до достижения поставленных целей, и призвал лидеров страны к капитуляции, пишет YF.

Золото и франк снова стали "тихой гаванью"

Наряду с долларом интерес инвесторов традиционно переключился и на другие защитные инструменты. Так, швейцарский франк на азиатских торгах укрепился примерно на 0,7% к евро и на 0,4% к доллару, сообщает Investing. Одновременно вырос спрос на золото, которое традиционно рассматривается как страховка от геополитических рисков.

Подобная реакция рынков повторяется практически при каждом крупном кризисе. Когда усиливаются риски войны, санкций или глобальных экономических потрясений, капитал стремится туда, где меньше всего политических и финансовых угроз.

Именно поэтому золото и франк регулярно оказываются в центре внимания инвесторов.

Почему нефть может изменить валютную картину

Ситуацию на валютных рынках дополнительно осложняет обстановка с нефтью. Любая эскалация на Ближнем Востоке немедленно отражается на нефтяных котировках, поскольку через регион проходит значительная часть мировых поставок сырья.

На фоне ударов по Ирану цены на нефть резко пошли вверх – сегодня фьючерсы на нефть марки Brent торгуются уже выше 84 долларов за баррель (рост за сутки – 3,3%, за неделю – около 19%).

Такой рост говорит о том, что инвесторы начали закладывать в сценарии риск перебоев поставок и даже возможные проблемы с судоходством в Ормузском проливе – ключевой артерии мировой нефтяной торговли, отмечают аналитики Wells Fargo (Wells Fargo – один из крупнейших банков США и мира. Входит в так называемую "большую четверку" американских банков вместе с JPMorgan Chase, Bank of America и Citigroup. – Прим. ред.).

Как реагирует тенге

Для тенге ситуация выглядит сложнее. С одной стороны, усиление доллара и общее бегство инвесторов от риска обычно давят на валюты развивающихся стран. В такие периоды капитал стремится покинуть более рискованные рынки.

С другой стороны, Казахстан – крупный экспортер нефти. Если рост нефтяных цен окажется устойчивым, это может временно поддержать национальную валюту.

Однако влияние нефти на курс тенге проявляется не сразу. Между ростом котировок сырья и реакцией валютного рынка обычно проходит определенное время – иногда несколько недель. Пока же, как отмечают аналитики Ассоциации финансистов Казахстана, поддержку нацвалюте могут оказывать конвертация инвалюты в рамках операций НБРК и субъектами КГС, а также подготовка игроков рынка к продолжительным выходным в стране.

"В то же время продолжающийся рост индекса доллара и бегство инвесторов от риска могут препятствовать дальнейшему укреплению курса нацвалюты".АФК

Именно поэтому дальнейшая динамика тенге будет зависеть от двух факторов одновременно: насколько долго продлится геополитическое напряжение и удержатся ли высокие цены на нефть.

Ранее мы рассказали, как на фоне конфликта стремительно растет цена на золото.

Андрей Зубов
Андрей Зубов
