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Общество

Что будет с ценами на продукты в Казахстане, рассказал Жумангарин

Торговля, зеленый базар, рынок, продукты, продавцы, покупатели, цены на продукты, овощи, фрукты, ягоды, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 14:19 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин в кулуарах Мажилиса 11 декабря 2024 года рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать роста цен на продукты питания, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Серик Жумангарин заявил, что в краткосрочной перспективе изменение курса доллара не влияет на стоимость продуктов.

"Большого подорожания я не ожидаю. Новогодний ажиотаж, возможно, будет. Стабильно каждый год под Новый год все растет – но это все связано с повышенным спросом. Население в короткий период времени значительно увеличивает закуп, это связано с организацией мероприятия, главным образом. Поэтому, естественно, растет спрос, предложение за ним не успевает, цена растет – это закон спроса и предложения. Изменение курса тенге к доллару – это в краткосрочной перспективе не влияет на цены на продукты", – отметил он.

Он считает, что курс доллара не влияет на цены большинства продуктов в Казахстане.

"В каких-то дорогих сегментах продуктов, которые завозятся, образно говоря, фуа-гра, если вы ее покупаете из Франции, экзотика, она, конечно, подорожает, потому что ее за валюту покупаешь. Или дорогие вина. Но если вы покупаете казахстанские вина, казахстанскую курятину, хлеб, какое к ним имеет отношение долларовое составляющее?" – ответил он вопросом на вопрос журналистов.

9 декабря в пресс-службе правительства РК сообщили, что для сдерживания продовольственной инфляции в регионах уже началось разбронирование запасов овощей. По данным Министерства сельского хозяйства, из сформированных запасов овощей в объеме 159,6 тыс. тонн уже реализовано 13,4 тыс. тонн. Больше всего – картофеля (7,2 тыс. тонн), моркови – 2,1 тыс. т, лука – 2,2 тыс. тонн, капусты – 1,7 тыс. тонн.

Мадина Мамырханова
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