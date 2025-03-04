Доллар еще немного подорожал на торгах 4 марта

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 4 марта 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 499,74 тенге (+0,43).

Средневзвешенный курс китайского юаня повысился до 68,67 тенге (+0,32).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 500,3-503,1 тенге, евро – по 521-526,5 тенге, рубли – по 5,47-5,61 тенге.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 4 марта.

Так, стоимость майских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 1,41%, до 70,61 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на апрель подешевели на 1,17%, до 67,57 долларов за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 499,11 тенге, евро – 521,12 тенге, рубля – 5,58 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине 4 марта, можно здесь.