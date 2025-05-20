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Пособие по безработице в Казахстане: какой размер и как получить

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, экономическое развитие Казахстана, деньги, тенге, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, цены на недвижимость, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2025 09:16 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Сегодня, 20 мая 2025 года, в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) рассказали казахстанцам, кто и на сколько может рассчитывать на помощь из Государственного фонда социального страхования (ГФСС), сообщает Zakon.kz.

Так, по данным ведомства, по состоянию на 1 мая 2025 года численность получателей социальной выплаты по случаю потери работы из ГФСС составила более 180,9 тыс. человек, при этом 112,8 тыс. гражданам выплата была назначена именно в этом году.

Общая сумма выплат, как уточнили специалисты, составила 41 млрд тенге.

Также отмечено, что в соответствии с действующим законодательством уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца.

Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 45% от потерянного дохода.

Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:

  • авторизоваться на портале eGov.kz;
  • в разделе "Трудоустройство и занятость" выбрать услугу "Регистрация лиц, ищущих работу";
  • заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;
  • в течение одного дня карьерный центр (далее – КЦ) по месту жительства заявителя предложит вакансии;
  • если работа не найдена, в течение рабочих 3 дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник КЦ).

Эту услугу в онлайн-режиме также можно получить через электронную биржу труда (enbek.kz).

Кроме того, при наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система МТСЗН направит на телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате.

В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена автоматически.

Казахстанцам также напомнили:

"Социальная выплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу".

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, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2025 09:16
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В конце апреля в Минтруда заявили, что в стране проживают более 737 тыс. лиц с инвалидностью (ЛСИ). В ведомстве уточнили, что средний размер выплаты составляет 78 763 тенге.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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