Пособие по безработице в Казахстане: какой размер и как получить
Так, по данным ведомства, по состоянию на 1 мая 2025 года численность получателей социальной выплаты по случаю потери работы из ГФСС составила более 180,9 тыс. человек, при этом 112,8 тыс. гражданам выплата была назначена именно в этом году.
Общая сумма выплат, как уточнили специалисты, составила 41 млрд тенге.
Также отмечено, что в соответствии с действующим законодательством уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца.
Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 45% от потерянного дохода.
Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:
- авторизоваться на портале eGov.kz;
- в разделе "Трудоустройство и занятость" выбрать услугу "Регистрация лиц, ищущих работу";
- заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;
- в течение одного дня карьерный центр (далее – КЦ) по месту жительства заявителя предложит вакансии;
- если работа не найдена, в течение рабочих 3 дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник КЦ).
Эту услугу в онлайн-режиме также можно получить через электронную биржу труда (enbek.kz).
Кроме того, при наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система МТСЗН направит на телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате.
В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена автоматически.
Казахстанцам также напомнили:
"Социальная выплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу".
Материал по теме
В конце апреля в Минтруда заявили, что в стране проживают более 737 тыс. лиц с инвалидностью (ЛСИ). В ведомстве уточнили, что средний размер выплаты составляет 78 763 тенге.