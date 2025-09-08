#АЭС в Казахстане
Общество

Новое питание школьников: важная информация для родителей

Школьная столовая, еда в школе, школьный буфет, питание в школах, питание в школе, школьное питание, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 17:33 Фото: Министерство просвещения РК
С 1 сентября 2025 года питание в школах Казахстана организовано по единому национальному стандарту, разработанному министерствами здравоохранения, образования совместно с Казахской академией питания при поддержке ЮНИСЕФ и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает Zakon.kz.

О том, что изменилось в школьном меню, рассказали 8 сентября в филиале "Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга" Национального центра общественного здравоохранения Минздрава:

  • Меньше соли, сахара и жиров.
  • Запрещены колбасные изделия, фастфуд, соки с добавленным сахаром, спреды и консерванты.
  • Больше овощей, фруктов, цельнозерновых, молочных и кисломолочных продуктов.
  • В малокомплектных школах введены ланч-пакеты: горячий бутерброд, кисломолочный продукт, фрукт и напиток.
  • Меню составляется на четыре недели с учетом сезона и обязательно согласуется с органами здравоохранения.
  • Для детей с диабетом, аллергиями и другими особенностями здоровья предусмотрены специальные меню.
  • Введен индекс несъедаемости: если более 30 % блюд остаются нетронутыми, меню пересматривается.

Как будет организован контроль качества

  • Каждое блюдо сопровождается данными о калорийности, белках, жирах, углеводах, витаминах и минералах.
  • Запрещено повторять одно и то же блюдо несколько дней подряд.
  • Созданы бракеражные комиссии: администрация школы, медики и родители проверяют качество пищи.
  • Школьные медсестры ежедневно проводят органолептический контроль.
  • Ведутся журналы учета продуктов и замен блюд.

Зачем это нужно

  • Снизить уровень ожирения у детей (сейчас лишний вес имеет каждый пятый школьник).
  • Ограничить потребление соли и сахара в соответствии с рекомендациями ВОЗ.
  • Укрепить иммунитет и снизить риски хронических заболеваний.
  • Повысить доверие родителей и прозрачность системы школьного питания.
"По данным Казахской академии питания, строгие правила помогут сократить детское ожирение на 10-15 %, снизить риск диабета до 20 % и гипертонии почти на 18 %", – отметили в ведомстве.

Новые правила затрагивают более 1,7 миллиона детей по всей стране.

Известный врач Александр Мясников ранее назвал вредные продукты для мозга школьников.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
