Новое питание школьников: важная информация для родителей

С 1 сентября 2025 года питание в школах Казахстана организовано по единому национальному стандарту, разработанному министерствами здравоохранения, образования совместно с Казахской академией питания при поддержке ЮНИСЕФ и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает Zakon.kz.

О том, что изменилось в школьном меню, рассказали 8 сентября в филиале "Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга" Национального центра общественного здравоохранения Минздрава:

Меньше соли, сахара и жиров.

Запрещены колбасные изделия, фастфуд, соки с добавленным сахаром, спреды и консерванты.

Больше овощей, фруктов, цельнозерновых, молочных и кисломолочных продуктов.

В малокомплектных школах введены ланч-пакеты: горячий бутерброд, кисломолочный продукт, фрукт и напиток.

Меню составляется на четыре недели с учетом сезона и обязательно согласуется с органами здравоохранения.

Для детей с диабетом, аллергиями и другими особенностями здоровья предусмотрены специальные меню.

Введен индекс несъедаемости: если более 30 % блюд остаются нетронутыми, меню пересматривается.

Как будет организован контроль качества

Каждое блюдо сопровождается данными о калорийности, белках, жирах, углеводах, витаминах и минералах.

Запрещено повторять одно и то же блюдо несколько дней подряд.

Созданы бракеражные комиссии: администрация школы, медики и родители проверяют качество пищи.

Школьные медсестры ежедневно проводят органолептический контроль.

Ведутся журналы учета продуктов и замен блюд.

Зачем это нужно

Снизить уровень ожирения у детей (сейчас лишний вес имеет каждый пятый школьник).

Ограничить потребление соли и сахара в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

Укрепить иммунитет и снизить риски хронических заболеваний.

Повысить доверие родителей и прозрачность системы школьного питания.

"По данным Казахской академии питания, строгие правила помогут сократить детское ожирение на 10-15 %, снизить риск диабета до 20 % и гипертонии почти на 18 %", – отметили в ведомстве.

Новые правила затрагивают более 1,7 миллиона детей по всей стране.

