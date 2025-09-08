Новое питание школьников: важная информация для родителей
Фото: Министерство просвещения РК
С 1 сентября 2025 года питание в школах Казахстана организовано по единому национальному стандарту, разработанному министерствами здравоохранения, образования совместно с Казахской академией питания при поддержке ЮНИСЕФ и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает Zakon.kz.
О том, что изменилось в школьном меню, рассказали 8 сентября в филиале "Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга" Национального центра общественного здравоохранения Минздрава:
- Меньше соли, сахара и жиров.
- Запрещены колбасные изделия, фастфуд, соки с добавленным сахаром, спреды и консерванты.
- Больше овощей, фруктов, цельнозерновых, молочных и кисломолочных продуктов.
- В малокомплектных школах введены ланч-пакеты: горячий бутерброд, кисломолочный продукт, фрукт и напиток.
- Меню составляется на четыре недели с учетом сезона и обязательно согласуется с органами здравоохранения.
- Для детей с диабетом, аллергиями и другими особенностями здоровья предусмотрены специальные меню.
- Введен индекс несъедаемости: если более 30 % блюд остаются нетронутыми, меню пересматривается.
Как будет организован контроль качества
- Каждое блюдо сопровождается данными о калорийности, белках, жирах, углеводах, витаминах и минералах.
- Запрещено повторять одно и то же блюдо несколько дней подряд.
- Созданы бракеражные комиссии: администрация школы, медики и родители проверяют качество пищи.
- Школьные медсестры ежедневно проводят органолептический контроль.
- Ведутся журналы учета продуктов и замен блюд.
Зачем это нужно
- Снизить уровень ожирения у детей (сейчас лишний вес имеет каждый пятый школьник).
- Ограничить потребление соли и сахара в соответствии с рекомендациями ВОЗ.
- Укрепить иммунитет и снизить риски хронических заболеваний.
- Повысить доверие родителей и прозрачность системы школьного питания.
"По данным Казахской академии питания, строгие правила помогут сократить детское ожирение на 10-15 %, снизить риск диабета до 20 % и гипертонии почти на 18 %", – отметили в ведомстве.
Новые правила затрагивают более 1,7 миллиона детей по всей стране.
Известный врач Александр Мясников ранее назвал вредные продукты для мозга школьников.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript