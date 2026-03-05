#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
499.83
581.5
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
499.83
581.5
6.42
Финансы

Нацфонд снова в плюсе: поступления второй месяц подряд превышают изъятия

Национальный банк РК, Национальный банк Казахстана, Нацбанк РК, Нацбанк, Национальный Банк Республики Казахстан, НБК, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2026 12:25 Фото: Zakon.kz
В начале 2026 года ситуация с Нацфондом Казахстана кардинально изменилась. За январь и февраль в фонд поступило больше средств, чем было из него использовано. Такая динамика наблюдается впервые за полтора года. Что происходит с главным финансовым резервом страны, выяснял Zakon.kz.

На 1 марта 2026 года объем средств Национального фонда, по данным Минфина РК, составил 39 643 717,8 млн тг. За первые два месяца года в фонд поступило 701 407,1 млн тг.

Практически вся эта сумма сформирована за счет нефтяного сектора. Прямые налоги от нефтяных компаний обеспечили 700 815,3 млн тг поступлений.

Крупнейший источник – корпоративный подоходный налог. Он принес в фонд 244 070,8 млн тг. Еще 166 679,9 млн тг обеспечил налог на добычу полезных ископаемых. Рентный налог на экспорт дал 61 004,7 млн тг. Значительную часть поступлений составила и доля государства по соглашениям о разделе продукции – 228 793,8 млн тг.

Другие поступления занимают крайне небольшую долю. Различные штрафы, санкции и неналоговые платежи нефтяных компаний суммарно принесли 319,3 млн тг. Дополнительно поступили средства от продажи сельскохозяйственных земель (3,9 млн тг), возврата бюджетных кредитов (180,0 млн тг) и приватизации (88,6 млн тг), однако их вклад в структуру доходов фонда остается незначительным.

При этом использование средств фонда оказалось ниже поступлений. За два месяца из Национального фонда было изъято 460 280,3 млн тг.

Почти вся эта сумма пришлась на гарантированный трансферт в республиканский бюджет – 460 000,0 млн тг. Еще 280,3 млн тг было направлено на расходы по управлению фондом и проведение внешнего аудита.

В результате поступления превысили использование на 241 126,8 млн тг.

Фото: Zakon.kz

Такая динамика выглядит необычно на фоне последних лет. Последний раз поступления превысили изъятия в июне 2024 года. Далее правительство РК нередко использовало больше средств фонда, чем в него поступало. Это было связано с необходимостью поддерживать экономику и финансировать бюджетные расходы.

Текущая ситуация показывает более осторожный подход к использованию резервов. Государство сохраняет гарантированный трансферт в бюджет, но пока не прибегает к дополнительным изъятиям.

При этом структура поступлений демонстрирует, что фонд по-прежнему формируется главным образом за счет нефтяного сектора. Однако сам факт того, что поступления начали превышать использование, говорит о постепенном изменении бюджетной практики.

Если такая тенденция сохранится, Национальный фонд сможет снова выполнять свою основную функцию – аккумулировать нефтяные доходы и служить финансовым резервом для экономики в периоды нестабильности.

2 февраля 2026 года пресс-служба Национального банка Казахстана сообщила, что продажи валюты из Нацфонда за январь составили 350 млн долларов, что позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет. Объем продаж не превышал 18,5 млн долларов в день.

Отметим, что 10 февраля 2026 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на расширенном заседании правительства, поручил провести всестороннюю ревизию действующих бюджетных программ и усовершенствовать механизм отбора проектов, финансируемых за счет государства.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Читайте также
Тимур Сулейменов: Изъятия из Нацфонда превышают поступления
12:00, 15 октября 2024
Тимур Сулейменов: Изъятия из Нацфонда превышают поступления
Депутат указал на дисбаланс в Нацфонде: Изъятия превышают поступления
12:36, 27 ноября 2024
Депутат указал на дисбаланс в Нацфонде: Изъятия превышают поступления
Январский маневр: смог ли Нацфонд удержаться на плаву под грузом бюджетных трансфертов
13:25, 05 февраля 2026
Январский маневр: смог ли Нацфонд удержаться на плаву под грузом бюджетных трансфертов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Устроивший массовую драку с Царукяном борец поблагодарил Армана за поражение
13:23, Сегодня
Устроивший массовую драку с Царукяном борец поблагодарил Армана за поражение
В Казахстане сделали заявление о сравнениях с узбекским боксом
13:05, Сегодня
В Казахстане сделали заявление о сравнениях с узбекским боксом
Юные звёзды казахстанского бокса едут на "Кубок Будущего" в Таиланд
12:49, Сегодня
Юные звёзды казахстанского бокса едут на "Кубок Будущего" в Таиланд
Стал известен состав новичка КПЛ на сезон-2026
12:39, Сегодня
Стал известен состав новичка КПЛ на сезон-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: