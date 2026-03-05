Нацфонд снова в плюсе: поступления второй месяц подряд превышают изъятия

В начале 2026 года ситуация с Нацфондом Казахстана кардинально изменилась. За январь и февраль в фонд поступило больше средств, чем было из него использовано. Такая динамика наблюдается впервые за полтора года. Что происходит с главным финансовым резервом страны, выяснял Zakon.kz.

На 1 марта 2026 года объем средств Национального фонда, по данным Минфина РК, составил 39 643 717,8 млн тг. За первые два месяца года в фонд поступило 701 407,1 млн тг.

Практически вся эта сумма сформирована за счет нефтяного сектора. Прямые налоги от нефтяных компаний обеспечили 700 815,3 млн тг поступлений.

Крупнейший источник – корпоративный подоходный налог. Он принес в фонд 244 070,8 млн тг. Еще 166 679,9 млн тг обеспечил налог на добычу полезных ископаемых. Рентный налог на экспорт дал 61 004,7 млн тг. Значительную часть поступлений составила и доля государства по соглашениям о разделе продукции – 228 793,8 млн тг.

Другие поступления занимают крайне небольшую долю. Различные штрафы, санкции и неналоговые платежи нефтяных компаний суммарно принесли 319,3 млн тг. Дополнительно поступили средства от продажи сельскохозяйственных земель (3,9 млн тг), возврата бюджетных кредитов (180,0 млн тг) и приватизации (88,6 млн тг), однако их вклад в структуру доходов фонда остается незначительным.

При этом использование средств фонда оказалось ниже поступлений. За два месяца из Национального фонда было изъято 460 280,3 млн тг.

Почти вся эта сумма пришлась на гарантированный трансферт в республиканский бюджет – 460 000,0 млн тг. Еще 280,3 млн тг было направлено на расходы по управлению фондом и проведение внешнего аудита.

В результате поступления превысили использование на 241 126,8 млн тг.

Фото: Zakon.kz

Такая динамика выглядит необычно на фоне последних лет. Последний раз поступления превысили изъятия в июне 2024 года. Далее правительство РК нередко использовало больше средств фонда, чем в него поступало. Это было связано с необходимостью поддерживать экономику и финансировать бюджетные расходы.

Текущая ситуация показывает более осторожный подход к использованию резервов. Государство сохраняет гарантированный трансферт в бюджет, но пока не прибегает к дополнительным изъятиям.

При этом структура поступлений демонстрирует, что фонд по-прежнему формируется главным образом за счет нефтяного сектора. Однако сам факт того, что поступления начали превышать использование, говорит о постепенном изменении бюджетной практики.

Если такая тенденция сохранится, Национальный фонд сможет снова выполнять свою основную функцию – аккумулировать нефтяные доходы и служить финансовым резервом для экономики в периоды нестабильности.

2 февраля 2026 года пресс-служба Национального банка Казахстана сообщила, что продажи валюты из Нацфонда за январь составили 350 млн долларов, что позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет. Объем продаж не превышал 18,5 млн долларов в день.

Отметим, что 10 февраля 2026 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на расширенном заседании правительства, поручил провести всестороннюю ревизию действующих бюджетных программ и усовершенствовать механизм отбора проектов, финансируемых за счет государства.