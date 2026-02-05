#Казахстан в сравнении
Финансы

Январский маневр: смог ли Нацфонд удержаться на плаву под грузом бюджетных трансфертов

Фото: Zakon.kz
Несмотря на активную фазу структурных реформ, Нацфонд остается главным гарантом макроэкономической стабильности Казахстана. Zakon.kz провел анализ свежего отчета об использовании средств фонда на 1 февраля 2026 года, чтобы понять, как страна балансирует между развитием и накоплением.

Цифры, которые говорят сами за себя

Начало года для Национального фонда выдалось позитивным: общая сумма средств на конец отчетного периода, по данным Минфина РК, составила 39,73 трлн тенге. Сравните с данными на начало января – 39 643 717,8 млн тенге. Этот рост примечателен тем, что он произошел на фоне значительных изъятий. В январе из фонда на нужды республики было направлено 230 000,0 млн тенге в виде гарантированных трансфертов.

Таким образом, становится очевидно: государству удалось не только покрыть текущие потребности бюджета, но и увеличить объем накоплений более чем на 93 215,5 млн тенге. Поступления перекрыли траты, что свидетельствует о высокой эффективности налогового администрирования в добывающем секторе.

Анализ доходов

Основным источником наполнения "государственной копилки" остается нефтяной сектор. Из общей суммы поступлений в 323 215,5 млн тенге почти 100% (а именно 323 010,0 млн тенге) составили прямые налоги от нефтяных компаний.

Детализация налоговых выплат раскрывает интересные тренды:

  • львиная доля поступлений пришлась на корпоративный подоходный налог: 182 992,9 млн тенге;
  • налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) обеспечил 131 904,8 млн тенге;
  • доля страны по разделу продукции составила 7 739,0 млн тенге;
  • рентный налог на экспорт принес бюджету 372,4 млн тенге, а бонусы – 0,7 млн тенге.

Такая концентрация доходов на КПН и НДПИ подчеркивает: фонд напрямую зависит от операционной прибыльности нефтяных гигантов и объемов добычи. При этом другие статьи, такие как налог на сверхприбыль, в текущем периоде не показали активности.

Нефть – это не только налоги

Помимо фискальных выплат, нефтяной сектор генерирует и другие доходы. В январе 2026 года фонд пополнился на 176,9 млн тенге за счет операций, не связанных напрямую с налогами. Сюда вошли:

  • административные штрафы и санкции: 0,08 млн тенге;
  • прочие штрафные санкции от госучреждений: 57,9 млн тенге;
  • возмещение вреда по искам к природопользователям: 48,1 млн тенге;
  • другие неналоговые поступления: 70,8 млн тенге.

Эти цифры, хоть и кажутся небольшими на фоне миллиардных налогов, важны для анализа: они показывают усиление контроля за соблюдением экологических и правовых норм в отрасли.

Взгляд за пределы "нефтянки"

Статистика по неналоговым поступлениям от других секторов дает повод для размышлений. Продажа земельных участков сельхозназначения принесла всего 1,4 млн тенге, а приватизация республиканской собственности – 27,3 млн тенге.

Главный вывод из этого сопоставления таков: пока промышленность и машиностроение показывают двузначные темпы роста ВВП (около 12,9%), Национальный фонд остается преимущественно "нефтяным сейфом".

Доходы от приватизации и земли пока составляют лишь мизерную долю от общих поступлений в фонд. Это подтверждает, что реформы в реальном секторе пока направлены на создание рабочих мест и рост ВВП, а не на прямое наполнение резервного фонда.

Фото: Zakon.kz

Итоги и перспективы

Текущее состояние Национального фонда можно охарактеризовать как стабильно-профицитное. Казахстан успешно реализует модель "зарабатываем больше, чем тратим", что критически важно в условиях глобальной нестабильности. Однако почти полная зависимость поступлений фонда от нефти остается вызовом, который правительству предстоит решать в рамках объявленного "инвестиционного цикла".

На данный момент "золотой запас" страны чувствует себя уверенно: превышение доходов над расходами более чем на 93 215,5 млн тенге всего за один месяц – это серьезный задел на весь 2026 год.

Ранее мы сообщили, что в Казахстане в рамках программы "Нацфонд – детям" по итогам 2025 года начислено по 130,71 доллара США на счет каждого ребенка. При этом на конец 2025 года общее количество участников программы составило 6 918 656 детей.

