Январский маневр: смог ли Нацфонд удержаться на плаву под грузом бюджетных трансфертов

Несмотря на активную фазу структурных реформ, Нацфонд остается главным гарантом макроэкономической стабильности Казахстана. Zakon.kz провел анализ свежего отчета об использовании средств фонда на 1 февраля 2026 года, чтобы понять, как страна балансирует между развитием и накоплением.

Цифры, которые говорят сами за себя

Начало года для Национального фонда выдалось позитивным: общая сумма средств на конец отчетного периода, по данным Минфина РК, составила 39,73 трлн тенге. Сравните с данными на начало января – 39 643 717,8 млн тенге. Этот рост примечателен тем, что он произошел на фоне значительных изъятий. В январе из фонда на нужды республики было направлено 230 000,0 млн тенге в виде гарантированных трансфертов.

Таким образом, становится очевидно: государству удалось не только покрыть текущие потребности бюджета, но и увеличить объем накоплений более чем на 93 215,5 млн тенге. Поступления перекрыли траты, что свидетельствует о высокой эффективности налогового администрирования в добывающем секторе.

Анализ доходов

Основным источником наполнения "государственной копилки" остается нефтяной сектор. Из общей суммы поступлений в 323 215,5 млн тенге почти 100% (а именно 323 010,0 млн тенге) составили прямые налоги от нефтяных компаний.

Детализация налоговых выплат раскрывает интересные тренды:

львиная доля поступлений пришлась на корпоративный подоходный налог: 182 992,9 млн тенге;

налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) обеспечил 131 904,8 млн тенге;

доля страны по разделу продукции составила 7 739,0 млн тенге;

рентный налог на экспорт принес бюджету 372,4 млн тенге, а бонусы – 0,7 млн тенге.

Такая концентрация доходов на КПН и НДПИ подчеркивает: фонд напрямую зависит от операционной прибыльности нефтяных гигантов и объемов добычи. При этом другие статьи, такие как налог на сверхприбыль, в текущем периоде не показали активности.

Нефть – это не только налоги

Помимо фискальных выплат, нефтяной сектор генерирует и другие доходы. В январе 2026 года фонд пополнился на 176,9 млн тенге за счет операций, не связанных напрямую с налогами. Сюда вошли:

административные штрафы и санкции: 0,08 млн тенге;

прочие штрафные санкции от госучреждений: 57,9 млн тенге;

возмещение вреда по искам к природопользователям: 48,1 млн тенге;

другие неналоговые поступления: 70,8 млн тенге.

Эти цифры, хоть и кажутся небольшими на фоне миллиардных налогов, важны для анализа: они показывают усиление контроля за соблюдением экологических и правовых норм в отрасли.

Взгляд за пределы "нефтянки"

Статистика по неналоговым поступлениям от других секторов дает повод для размышлений. Продажа земельных участков сельхозназначения принесла всего 1,4 млн тенге, а приватизация республиканской собственности – 27,3 млн тенге.

Главный вывод из этого сопоставления таков: пока промышленность и машиностроение показывают двузначные темпы роста ВВП (около 12,9%), Национальный фонд остается преимущественно "нефтяным сейфом".

Доходы от приватизации и земли пока составляют лишь мизерную долю от общих поступлений в фонд. Это подтверждает, что реформы в реальном секторе пока направлены на создание рабочих мест и рост ВВП, а не на прямое наполнение резервного фонда.

Фото: Zakon.kz

Итоги и перспективы

Текущее состояние Национального фонда можно охарактеризовать как стабильно-профицитное. Казахстан успешно реализует модель "зарабатываем больше, чем тратим", что критически важно в условиях глобальной нестабильности. Однако почти полная зависимость поступлений фонда от нефти остается вызовом, который правительству предстоит решать в рамках объявленного "инвестиционного цикла".

На данный момент "золотой запас" страны чувствует себя уверенно: превышение доходов над расходами более чем на 93 215,5 млн тенге всего за один месяц – это серьезный задел на весь 2026 год.

Ранее мы сообщили, что в Казахстане в рамках программы "Нацфонд – детям" по итогам 2025 года начислено по 130,71 доллара США на счет каждого ребенка. При этом на конец 2025 года общее количество участников программы составило 6 918 656 детей.