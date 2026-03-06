#Референдум-2026
Советы

Названы 5 знаков зодиака, которым резко повезет с деньгами весной

мешок с деньгами, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2026 10:04 Фото: pexels
20 марта произойдут два события, которые имеют особое значение для астрологии. Меркурий развернется в директное движение, а также наступит День весеннего равноденствия – время обновления и начала астрономической весны, сообщает Zakon.kz.

Астролог и основатель Школы европейской астрологии ASTROGRIG Алена Григ рассказала, какие знаки зодиака смогут воспользоваться удачным мартом, чтобы улучшить свое финансовое, и не только, положение.

На пятом месте – Овны. Те, кто в марте не будет бежать от ответственности, получат максимум возможностей, пишет Starhit.

"Вам нужно научиться быть серьезным, ведь повышение может ждать тех из вас, кто родился в начале знака. А также вам нужно уметь видеть знаки и слушать свой внутренний голос – вселенная сама приведет вас к успеху!" – отметила астролог.

В это время удачной будет и смена работы, если старая не подходит ни по статусу, ни по духу. Это особенно актуально в конце месяца.

На четвертом месте – Тельцы. Особенно те, кто родился в конце знака. У них будет последний шанс поймать удачу за хвост и резко изменить свою жизнь.

"Играйте в лотереи, верьте в удачу и случайность, сейчас ваш звездный час! Так же новые и неожиданные источники дохода принесут больше, если они вас заинтересовали, чем старые и скучные. Доверяйте своему чутью, вы действительно можете одним махом изменить судьбу, "войдя в ту дверь". Не бойтесь радикально изменить жизнь – все к лучшему!" – советует Алена Григ.

На третьем месте – Скорпионы, рожденные во второй половине знака. У них март – период расширения и масштабирования. Скорпионам советуют брать больше обязанностей, путешествовать и встречаться с новыми людьми – именно они помогут им увидеть перспективы.

"Ставьте амбициозные цели, играйте по-крупному и выигрывайте! Могут вновь всплывать старые идеи или люди из прошлого, которые хотят вам предложить проекты, которые вы обсуждали ранее. Это знак от Вселенной, что вы упустили что-то стоящее и самое время воспользоваться вторым шансом".Алена Григ

На втором месте – Рыбы. У них сейчас максимально кармическое (судьбоносное) время. Их ждут подарки судьбы. Важно помнить, что бы не приходило в вашу жизнь – это во благо!

"Принимайте подарки, соглашайтесь на встречи, идите на повышение и пользуйтесь своим звездным часом! Важно: в это время особо удачными будут повторные проекты, идеи и запуски. Везение и удача будут вашими спутниками на этом пути. Вам могут попадаться одни и те же знаки, одна и та же информация, или вы будете натыкаться на одно и то же предложение о работе. Если так – это знак, что вам необходимо прислушаться и просто плыть по течению, не сопротивляться переменам", – отметила астролог.

И самым удачным для заработка знаком зодиака становятся Раки, особенно рожденные во второй половине знака. Им судьба благоволит.

"Масштабируйтесь, развивайтесь, открывайтесь миру! Пробуйте себя в новой роли, меняйте подачу себя в мир, будьте открыты новым знакомствам, ведь именно в этот период они окажутся крайне удачными в финансовом плане. Ну и конечно же слушайте свой внутренний голос – именно он подскажет вам как нужно поступить, чтоб мечта стала реальностью. Потолка у вас практически нет, все зависит только от ваших амбиций и стремлений".Алена Григ

А тем знакам, которых нет в этом списке, астролог советует не отчаиваться. Март – прекрасное время для начала новой жизни для всех знаков зодиака, ведь весеннее равноденствие – это чудесный момент, когда можно загадывать желания, недаром этот день считают астрономическим Новым годом.

Ранее астрологи назвали знаки зодиака, которые умеют добиваться своего так тонко, что окружающие даже не догадываются, что ими ловко "руководили".

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
