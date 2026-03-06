Названы 5 знаков зодиака, которым резко повезет с деньгами весной

20 марта произойдут два события, которые имеют особое значение для астрологии. Меркурий развернется в директное движение, а также наступит День весеннего равноденствия – время обновления и начала астрономической весны, сообщает Zakon.kz.

Астролог и основатель Школы европейской астрологии ASTROGRIG Алена Григ рассказала, какие знаки зодиака смогут воспользоваться удачным мартом, чтобы улучшить свое финансовое, и не только, положение.

На пятом месте – Овны. Те, кто в марте не будет бежать от ответственности, получат максимум возможностей, пишет Starhit.

"Вам нужно научиться быть серьезным, ведь повышение может ждать тех из вас, кто родился в начале знака. А также вам нужно уметь видеть знаки и слушать свой внутренний голос – вселенная сама приведет вас к успеху!" – отметила астролог.

В это время удачной будет и смена работы, если старая не подходит ни по статусу, ни по духу. Это особенно актуально в конце месяца.

На четвертом месте – Тельцы. Особенно те, кто родился в конце знака. У них будет последний шанс поймать удачу за хвост и резко изменить свою жизнь.

"Играйте в лотереи, верьте в удачу и случайность, сейчас ваш звездный час! Так же новые и неожиданные источники дохода принесут больше, если они вас заинтересовали, чем старые и скучные. Доверяйте своему чутью, вы действительно можете одним махом изменить судьбу, "войдя в ту дверь". Не бойтесь радикально изменить жизнь – все к лучшему!" – советует Алена Григ.

На третьем месте – Скорпионы, рожденные во второй половине знака. У них март – период расширения и масштабирования. Скорпионам советуют брать больше обязанностей, путешествовать и встречаться с новыми людьми – именно они помогут им увидеть перспективы.

"Ставьте амбициозные цели, играйте по-крупному и выигрывайте! Могут вновь всплывать старые идеи или люди из прошлого, которые хотят вам предложить проекты, которые вы обсуждали ранее. Это знак от Вселенной, что вы упустили что-то стоящее и самое время воспользоваться вторым шансом". Алена Григ

На втором месте – Рыбы. У них сейчас максимально кармическое (судьбоносное) время. Их ждут подарки судьбы. Важно помнить, что бы не приходило в вашу жизнь – это во благо!

"Принимайте подарки, соглашайтесь на встречи, идите на повышение и пользуйтесь своим звездным часом! Важно: в это время особо удачными будут повторные проекты, идеи и запуски. Везение и удача будут вашими спутниками на этом пути. Вам могут попадаться одни и те же знаки, одна и та же информация, или вы будете натыкаться на одно и то же предложение о работе. Если так – это знак, что вам необходимо прислушаться и просто плыть по течению, не сопротивляться переменам", – отметила астролог.

И самым удачным для заработка знаком зодиака становятся Раки, особенно рожденные во второй половине знака. Им судьба благоволит.

"Масштабируйтесь, развивайтесь, открывайтесь миру! Пробуйте себя в новой роли, меняйте подачу себя в мир, будьте открыты новым знакомствам, ведь именно в этот период они окажутся крайне удачными в финансовом плане. Ну и конечно же слушайте свой внутренний голос – именно он подскажет вам как нужно поступить, чтоб мечта стала реальностью. Потолка у вас практически нет, все зависит только от ваших амбиций и стремлений". Алена Григ

А тем знакам, которых нет в этом списке, астролог советует не отчаиваться. Март – прекрасное время для начала новой жизни для всех знаков зодиака, ведь весеннее равноденствие – это чудесный момент, когда можно загадывать желания, недаром этот день считают астрономическим Новым годом.

