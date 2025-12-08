#Казахстан в сравнении
Общество

Тысячи казахстанцев не получили зарплату вовремя: Минтруда раскрыло сумму

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2025 09:21 Фото: Zakon.kz
В Казахстане с начала 2025 года государственными инспекторами труда защищены права более 55,1 тыс. работников, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 8 декабря, проинформировали в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК:

"По состоянию на 1 декабря 2025 года государственными инспекторами труда на 494 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед более 10,4 тыс. работниками на сумму более 2,6 млрд тенге. Кроме того, в ходе проведенных проверок в различных организациях выявлено почти 8 тыс. нарушений трудовых прав".

Как отмечается, руководителям предприятий, на которых выявлены задолженность по зарплате и нарушения трудовых прав, выдано 3781 предписание, обязательное для исполнения, и наложены штрафы на сумму более 470,7 млн тенге.

"В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права 10,1 тыс. работников. Им выплачено 2,2 млрд тенге".Пресс-служба МТСЗН РК

Кроме того, на особом контроле Минтруда находятся вопросы обеспечения государственного контроля за соблюдением трудового законодательства.

По данным на 1 декабря 2025 года государственными инспекторами труда проведено 5886 проверок, в ходе которых выявлены 7902 нарушения, из них:

  • в сфере труда – 6 362;
  • по безопасности и охране труда – 1495;
  • занятости населения – 45.
"В результате принятых мер защищены трудовые права 45 тыс. работников".Пресс-служба МТСЗН РК

4 декабря 2025 года Минтруда обратилось к казахстанцам с важным предупреждением о программе "Светлый путь". Подробнее – по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
