Финансы

Ожидания по доллару изменились: новый прогноз аналитиков

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2026 12:16 Фото: pexels
Эксперты финансового рынка Казахстана уже седьмой месяц подряд пересматривают свои прогнозы в сторону усиления национальной валюты. Что стоит за этим трендом и какие макроэкономические параметры ожидают аналитики, выяснял Zakon.kz.

Прогноз на месяц и на год

Ассоциация финансистов Казахстана (АФК) представила результаты мартовского опроса профессиональных участников финансового рынка. В исследовании приняли участие представители банков, страховых и брокерских организаций, а также сотрудники аналитических и казначейских подразделений.

Респондентам предложили оценить ключевые макроэкономические показатели на ближайший месяц и год. Среди них – цена нефти марки Brent, курс доллара к тенге, инфляция, рост экономики и базовая ставка Национального банка.

По данным опроса, ожидания по курсу тенге продолжают постепенно улучшаться.

Через месяц участники рынка прогнозируют курс на уровне 508,2 тенге за доллар. Месяцем ранее ожидание составляло 509,6 тенге.

На горизонте года средний прогноз также стал более оптимистичным: 542,1 тенге за доллар против 544,7 тенге в предыдущем опросе.

Аналитики связывают это с несколькими факторами. Среди них – высокие процентные ставки в финансовой системе, ожидания их длительного сохранения, стабильные объемы продажи валюты со стороны Нацбанка, а также приток средств иностранных инвесторов в государственные ценные бумаги Казахстана. Дополнительную поддержку тенге оказывает и рост цен на сырьевых рынках.

Фото: Zakon.kz

Нефть: ожидания выросли

Прогноз по нефти также был пересмотрен вверх. Эксперты прогнозируют, что через год средняя цена нефти марки Brent составит 71,5 доллара за баррель. В предыдущем опросе оценка была значительно ниже – 61,8 доллара.

Основной причиной пересмотра стали опасения перебоев поставок из-за расширяющегося военного конфликта на Ближнем Востоке. Эти риски, по мнению аналитиков, сейчас перевешивают ожидания увеличения добычи со стороны стран ОПЕК+.

Что происходит на валютном рынке сейчас

Фактическая динамика курса тенге в последние недели также демонстрирует некоторое укрепление. По итогам последних торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара составил 493,36 тенге, снизившись сразу на 6,13 тенге. По данным Национального банка, за последний месяц тенге укрепился примерно на 0,7%.

В обменных пунктах Алматы американская валюта на утро 6 марта покупается/продается в диапазоне 492,09 – 494,80 тенге.

Поддержку валютному рынку оказывает увеличение предложения иностранной валюты из Национального фонда, которое составило около 400 млн долларов, что эквивалентно примерно 6% общего объема торгов. При этом валютные интервенции Национальный банк не проводил.

Дополнительное предложение сформировала обязательная продажа валютной выручки квазигоссектора – около 284 млн долларов. При этом покупки валюты для портфеля ЕНПФ в феврале не проводились и в марте также не запланированы, что снижает потенциальное давление на рынок.

В марте также ожидаются продажи валюты из Национального фонда в диапазоне 400-500 млн долларов, что должно исключить резкие скачки курса.

Ранее Нацбанк заявил, что продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который обеспечит сохранность золотовалютных резервов.

Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
